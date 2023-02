Hong Kong Kingland dan Adhya Group Siap Hadirkan Edutainment Plaza

UNTUK melengkapi konsep pengembangan Kota University Town Kingland Avenue di Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, PT HongKong Kingland dan Adhya Group akan menghadirkan Edutainment Plaza pertama pada tahun 2024.

Pembangunan tahap pertama Edutainment Plaza seluas 30.000 m² ditandai dengan penutupan atap (topping off), Rabu (22/2).

“Hari ini menandai tonggak penting bagi Kingland Avenue secara fisik untuk mewujudkan visi mengembangkan Kota Universitas,” ucap Timothy Chang, Managing Director PT HongKong Kingland saat acara topping off.

Lanjut Timothy Chang, “Selama masa pandemi yang menantang beberapa tahun terakhir, kami tetap melanjutkan komitmen kami dalam kemajuan konstruksi dan kami telah berhasil melakukan serah terima unit di Venetian yang merupakan Tower pertama kami”.

"Karena tahun ini menandai berakhirnya pandemi, maka dengan senang hati mengumumkan pencapaian ini dengan melengkapi plaza ritel kami yang merupakan plaza ritel inovatif yang megah akan segera hadir dan menyambut kita semua untuk masa depan yang lebih cerah dalam acara penandatanganan MoU," jelas Timothy.

Baca juga: Podomoro Tenjo Tambah Pilihan Pembayaran Pembelian Properti



Saat ini ada sekitar 150.000 mahasiswa yang aktif kuliah di Serpong, dan hanya Serpong Utara saja sudah ada lebih dari 30.000 mahasiswa dimana populasinya masih terus bertambah.

“Dengan segmen populasi yang begitu besar di Serpong, belum ada tujuan besar “Go-to-hang-out spot” untuk segmen mahasiswa ini untuk berkumpul, bersosialisasi dan bersenang-senang bersama! Dan itulah tepatnya yang sedang kami kembangkan,” kata Timothy.

The Edutainment Plaza tidak hanya menawarkan berbagai restoran, fasilitas hiburan, dan toko ritel yang melayani anak muda.

"Kami juga akan bekerja sama dengan institusi pendidikan yang menyediakan program formal dan informal yang memenuhi kebutuhan keterampilan dan keterampilan. peningkatan pengetahuan. Kami sangat senang mengumumkan pewarnaan kami dengan Adhya Group, kami yakin rekam jejak mereka beroperasi,” jelas Timothy.

Adhya Group terus berkembang terutama pilar bisnis Property & Placemaking.

"Melihat banyak potensi bisnis yang mulai bangkit kembali pasca pandemi. Harapannya melalui sinergitas dengan Kingland, lokasi ini memiliki value lebih dengan adany beragam fasilitas,” tutur Ricky Wijaya selaku CEO Adhya Group.

Kingland Avenue terletak di tempat yang sangat strategis dikelilingi universitas dan sekolah berstandar internasional.

Dalam radius 1 km dan kurang dari 5 menit berkendara, terdapat banyak fasilitas seperti hotel, restoran, mal. rumah sakit, dan tempat hang-out lainnya menjadikan Kingland Avenue sebagai center point yang akan digemari oleh anak muda.

Apalagi ditambah dengan tersedianya unit apartemen yang cozy dan luas serta terdapat fasilitas gym, sauna dan entertainment lainnya tentunya akan menjadi pilihan bagi anak muda untuk dapat tinggal dan beraktivitas di sini.

Saat ini di Kingland Avenue memiliki 2 tower yaitu The Venetian dan The Fritz, Tower The Venetian sendiri sudah dihuni dengan bangunan setinggi 21 lantai dengan total 630 unit.

Sedangkan Tower The Fritz dengan bangunan setinggi 24 lantai dengan total unit 840 sudah dalam tahap topping off. (RO/OL-09)