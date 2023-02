Kementan Ikuti ASEAN Cocoa Club, Demi Atasi Situasi Global Kakao

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan sebagai focal point ASEAN Cocoa Club mewakili Indonesia hadir dalam the 23rd Meeting of ASEAN Cocoa Club yang diselenggarakan di Chatuchak, Thailand pada 21-26 Februari 2023.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto, turut hadir pada kegiatan tersebut.

Heru mengatakan, "Rangkaian acara dimulai dengan the 9th Meeting of Technical Working Group Good Agricultural Practices (TWG-GAP) dan the 12th Meeting of Technical Working Group Food Safety (TWG-FS) yang membahas mengenai progress implementasi GAP dan strategi peningkatan food safety untuk komoditas kakao, serta bagaimana ASEAN mengatasi situasi global yang fluktuatif dan challenging terhadap komoditas kakao."

Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan the 23rd Meeting of ASEAN Cocoa Club dari tanggal 23 hingga 26 Februari 2023.

Baca juga: Peringati Hari Kakao Indonesia, Aice Dukung Langkah Hilirisasi Industri Kakao Dalam Negeri

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar dalam peningkatan nilai tambah komoditas kakao melalui hilirisasi. Kementan RI melalui Ditjen Perkebunan turut aktif mendorong dan mengawal para petani kakao agar terus meningkatkan produktivitas biji kakao hingga konsumsi produk kakao olahan.

Pasalnyapermintaan kakao dunia akan terus meningkat, karena kakao memiliki prospek ke depan yang sangat baik.

"Diharapkan setelah pertemuan ini ASEAN semakin kompak dan memiliki satu paradigma yang sama dalam menghadapi situasi global khususnya untuk kakao dan semua jenis produk turunannya," harap Heru.

Dalam kesempatan ini, turut hadir secara offline delegasi dari ASEAN Member States lainnya yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. (RO/OL-09)