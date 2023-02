Satukan Visi dan Strategi Bisnis, Marriott Indonesia Gelar HR Conference 2023

PERUSAHAAN hotel internasional, Marriott Indonesia, mengadakan HR (Human Resources Conference tahunan mereka untuk pertama kalinya setelah pandemi, pada 8 - 10 Februari 2023.

Kali ini, Surabaya dipilih sebagai titik pertemuan, dengan The Westin Surabaya menjadi tuan rumah.

"Akhirnya, setelah jeda pandemi selama tiga tahun, kami dapat berkumpul kembali secara langsung dengan 56 properti Marriott Indonesia di satu tempat," ujar Robby Fachri, Area Director of Human Resources Marriott Indonesia dalam keterangan pers, Selasa (21/2).

"Senang akhirnya bisa berkenalan dengan banyak orang baru sekaligus reunian dengan yang lama. Senang juga bisa memulai tahun baru dengan optimis, antusias, dan percaya diri," jelasnya.

Konferensi tahun ini mengambil tema 'One Team, One Goal', dengan tujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan kembali komunitas besar ini agar lebih dekat, solid, dan bergerak maju meraih goal utama Marriott International, yaitu 'to connect people through the power of travel' atau menghubungkan orang melalui kekuatan dari perjalanan.

Andrew Newmark, Regional Vice President Human Resources Marriott International APEC yang turut hadir dalam konferensi tersebut menyatakan, "Setiap tahun kami memiliki peta strategi kami sendiri, dan untuk memperkuat itu."

"Kami memiliki beberapa landasan seperti memelihara budaya Marriott, menginspirasi dan memberdayakan bakat terbaik, dan bertindak dengan Integritas," kata Andrew.

"Melalui pertemuan ini, kami semua membentuk pola pikir kami untuk fokus pada pengembangan bakat dan untuk mencapai tidak hanya tujuan tahunan, tetapi juga untuk membangun apa yang dapat kami miliki di masa depan untuk semua associate kami," paparnya.

HR Conference 2023 yang sebagian besar berlangsung di The Westin Grand Ballroom dan Convention Center, dibagi menjadi beberapa sharing session yang menginspirasi, diskusi kelompok, team building, kegiatan olahraga seperti RunWestin bersama RunConcierge, dan donasi CSR ke Kampung Pemulung di Surabaya Barat.

Robby menjelaskan, "Selain dari inisiatif individu antar masing-masing properti, sebenarnya ini adalah CSR pertama kami bersama sebagai satu tim gabungan Marriott Indonesia."

"Kami telah mengumpulkan uang donasi dari seluruh properti Indonesia, serta makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat yang tinggal di Kampung Pemulung," katanya.

Kampung Pemulung secara harfiah dinamai 'rumah pemulung', yang sebenarnya terletak di pusat pembuangan sampah, di mana beberapa keluarga tinggal di sekitar tumpukan sampah tersebut.

"Banyak keluarga yang tinggal di sana adalah pasangan muda dengan anak-anak. Dengan lingkungan yang banyak tercemar, keluarga tersebut hidup dalam kondisi miskin dan kurang sehat," jelas Uci Suciati, Complex Director of Human Resources The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah.

"The Westin Surabaya secara berkala telah memberikan sumbangan kepada Kampung Pemulung beberapa tahun ini, dan mendukung mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik," ujar Uci.

Acara konferensi diakhiri dengan malam perpisahan di Pakuwon Golf and Family Club yang dikelola oleh Westin Hotels & Resorts, dengan fun games, live karaoke, dan sesi berbagi di tepi danau.

"Konferensi tiga hari ini sangat membuka mata dan menambah wawasan, tidak hanya kami lebih mengenal satu sama lain secara langsung, tetapi juga memahami perbedaan budaya meskipun kami berasal dari properti yang berbeda di pulau dan daerah yang berbeda," paparnya.

"Konferensi ini berhasil kita selesaikan dengan tema yang digagas yaitu 'One Team, One Goal', dan semoga dapat kembali ke rumah masing-masing dengan motivasi baru dalam membidik target dan mencapai tujuan 2023," tutup Robby. (RO/OL-09)