23 Pakar Costumer Experience Ramaikan NXT CX Summit SEA 2023

INDONESIA Customer Experience Profesional (ICXP) bersama Scribe

Minds & Media akan mengadakan The 8th NXT CX Summit SEA 2023 di Hotel

Kempinski, Jakarta, Rabu (22/2).

Menurut Sri Safitri, Ketua Umum ICXP, kegiatan tahunan ini akan menghadirkan lebih dari 23 pembicara dan panelis yang merupakan pakar customer experience (CX) lintas sektor.

"Kepakaran dan pengetahuan mereka akan menambah bobot acara ini.

Topiknya beragam dan menarik, mulai dari CX di call center, CX di

sektor keuangan, CX di sumber daya manusia, hingga CX pada industri

kurir dan logistik," ungkapnya, Senin (20/2).

Tema lain, kata Sri, adalah redefinisi prioritas CX di tengah potensi

pelambatan ekonomi hingga manfaat AI dan teknologi mutakhir lainnya

untuk CX. Bertindak menyokong acara ini adalah Exotel sebagai Platinum

Sponsor, The Society Pass (Gold Sponsor), Teleperformance (Lanyard

Sponsor), Accenture & LivePerson (Associate Sponsor), Infobip,

Networking Partners – Concentrix & Full Story (Exhibitor).

Pembicara sendiri adalah praktisi dari DBS Bank, Ninja Express, Grab, PT Telkomsel, OVO, BTPN, PT Bank Central Asia, Willis Towers Watson,

Shipper, Maybank, Mandiri AXA General Insurance, Indosat Ooredoo

Hutchinson, Flip, GoJek, GovTech Edu, Lazada, dan lainnya.

Acara rutinan CX terbesar di Indonesia ini selain dimotori Sri, juga

digawangi Rudy A.Dalimunthe (Senior Vice President, Digital Business

(B2C & B2B) New Retail Customer Excellence Tokopedia), Cut Noosy

(Director of Customer Experience and Operation Maersk IDP), dan Eva Noor (President & Managing Director Xynexis). (N-2)