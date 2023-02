Rupiah Menguat setelah Neraca Pembayaran Surplus

NILAI tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan menguat setelah rilis surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI) 2022. Kurs rupiah pada Senin (20/2) ditutup naik 51 poin atau 0,34% ke posisi 15.159 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 15.210 per dolar AS.

"Laporan neraca transaksi berjalan yang kembali positif memberikan sentimen positif untuk rupiah didukung oleh masih tingginya harga komoditas ekspor Indonesia," kata analis ICDX Revandra Aritama saat dihubungi di Jakarta, Senin. Mulai meredanya harga komoditas energi juga memberikan dampak positif pada neraca pembayaran terkait dengan besarnya impor komoditas migas.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2022 kembali membukukan surplus sebesar US$4 miliar, setelah pada tahun lalu mencatat surplus US$13,5 miliar. Surplus transaksi berjalan 2022 naik signifikan mencapai US$13,2 miliar atau 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan capaian surplus 2021 sebesar US$3,5 miliar atau 0,3% dari PDB.

Kinerja tersebut terutama didukung oleh peningkatan ekspor sejalan dengan harga komoditas global yang masih tinggi dan permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Desember 2022 secara keseluruhan mencatat surplus US$54,46 miliar atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada 2021 sebesar US$35,42 miliar. Transaksi modal dan finansial dalam 2022 mencatat defisit US$8,9 miliar seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Rupiah pada pagi hari dibuka naik ke posisi 15.189 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran 15.154 per dolar AS hingga 15.195 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi 15.168 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya 15.199 per dolar AS. (Ant/OL-14)