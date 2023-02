Jenama Lokal, Novere Resmikan Gerai Offline Pertama

JENAMA fesyen lokal besutan Jesca Aderland dan Jeanita Adeline, Novere hari ini atau Senin (20/2) resmi membuka gerai offline pertamanya di salah satu pusat perbelanjaan luksuri di bilangan Jakarta Pusat, Plaza Indonesia.

Gerai fesyen ini menghadirkan berbagai koleksi Novere yang kerap menjadi pilihan bagi kalangan penyuka mode mulai dari usia remaja hingga perempuan dewasa.

Mengusung konsep desain interior “the sister’s wardrobe”, kedua fashion entrepreneur ini berharap bahwa kehadiran gerai Novere dapat memberikan napas baru khususnya bagi pelanggan setia yang telah mendukung proses berkarya Novere, enam tahun ke belakang.

Pasalnya, diresmikannya gerai offline ini tidak berjalan sendirian. Novere yang secara konsisten membawa konsep conceptual ready-to-wear fashion dalam berbagai koleksinya, turut meluncurkan koleksi busana terbarunya yang bertajuk “Bloom”.

Deretan blazers, celana, hingga kaos ikut mewarnai koleksi teranyar Novere ini.

Tak hanya itu, Novere juga mempersembahkan berbagai gaun santai dengan bahan Tencel™ yang loose dan ramah lingkungan. Keseluruhan busana pada koleksi “Bloom” didominasi semburat warna earth tone yang kalem dan anggun.

“Kami berterima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah mengapresiasi karya Novere dari tahun 2017 ketika kami baru merintis hingga hari ini," ungkap Jesca Aderland, founder Novere.

"Store Novere yang diresmikan hari ini sebetulnya sudah menjadi impian kami sejak lama, dan kami sangat bersyukur bisa memberikan experience baru bagi penikmat fesyen Tanah Air, yang selama ini produk hanya bisa dibeli secara online, kini bisa dicoba, dipadupadankan, dan dibeli sesuai keinginan di toko.” tutur Jesca.

Jesca mengungkapkan, koleksi “Bloom” yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian gerai merupakan refleksi dari perjalanan berkarya Novere selama ini.

“Melalui koleksi ini kami ingin menyampaikan pesan “flowers need time to bloom, so do you!”. Hal ini sama persis dengan apa yang Novere selama ini percayai, semua pencapaian kami saat ini merupakan proses yang berkelanjutan, dan akan mencapai keberhasilan hanya melalui kerja keras, kesabaran dan konsistensi.” paparnya.

Hal ini diamini Jeanita Adeline yang juga merupakan founder Novere.

Melalui kehadiran establishment terbaru Novere ini, ia berharap dapat terus memberikan inovasi serta menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

“Saat ini, kami melihat bahwa produk lokal sudah semakin banyak dan kualitasnya semakin baik. Semoga melalui koleksi dan peresmian store hari ini, kami bisa terus meningkatkan kualitas dari produk Novere agar dapat diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan produk internasional sekalipun.” ujarnya.

Saat ini, gerai Novere sudah dapat dikunjungi oleh publik di 4th Floor, Plaza Indonesia. Selama tanggal 20 - 26 Februari 2023, Novere juga menghadirkan instalasi NVR Bloom yang dapat dinikmati oleh pengunjung pusat perbelanjaan di Atrium Level 4, Plaza Indonesia. (RO/OL-09)