Living Lab Ventures Gaet Mitsubishi Corporation Hadirkan Layanan Sewa Terpopuler Jepang

LIVING Lab X--bagian dari Living Lab Ventures (LLV) yang berfokus dalam inkubasi new ventures--menjalin kerja sama dengan Mitsubishi Corporation dan Peace Tech Lab, Inc untuk mempermudah kehidupan sehari-hari warga BSD City. Kemitraan dengan Peace Tech Lab, Inc sebagai perusahaan penyedia jasa sewa menyewa barang terpopuler dari Jepang yang diinisiasi oleh Mitsubishi Corporation tersebut menghadirkan layanan sewa menyewa berbagai barang berkualitas melalui outlet Alice Style di Lantai 2, AEON Mall, BSD City.

Para penghuni yang ingin menyewa dapat bertransaksi melalui platform OneSmile, aplikasi kebanggaan khusus warga BSD City. Inovasi terbaru ini merupakan kelanjutan dari kemitraan strategis antara Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation dalam mentransformasikan BSD City sebagai smart integrated digital city di Indonesia.

Alice Style memberikan pengalaman berbelanja baru yang mengedepankan konsep equality dan sustainability dengan model sewa menyewa. Degan demikian, barang-barang berkualitas dapat digunakan dengan harga lebih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat sekaligus dapat mengurangi jumlah sampah dari penggunaan alat rumah tangga hingga barang elektronik yang dihasilkan oleh masyarakat. Berbagai kategori peralatan yang disewakan di Alice Style antara lain beauty, home appliances, electronics, hobbies, dan lain-lain. Untuk biaya layanan sewa menyewa sendiri berkisar mulai dari Rp5.000 hingga Rp150 ribu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Partner Living Lab Ventures, Bayu Seto, menjelaskan salah satu kekuatan utama LLV ialah Living Lab X, laboratorium untuk menginkubasi dan mengembangkan perusahaan rintisan serta mengintegrasikan teknologi mereka dalam kehidupan masyarakat. "Di sini, Peace Tech Lab, Inc dan mitra LLV lain dapat langsung membuat proyek inovasi dengan mengimplementasikannya di beberapa offline ekosistem yang melakukan kerja sama dengan kami. Dalam ekosistem ini, kami harap perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan pelayanan dan mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi ke depan."

Head of Business Development Urban Development Division Mitsubishi Corporation, Kentaro Katayama, menyampaikan Sinar Mas Land ialah salah satu mitra kerja terbaik pihaknya di Indonesia. Kedua perusahaan telah melakukan banyak kolaborasi, tidak hanya mendirikan produk properti tetapi juga layanan kehidupan seperti ini. Alice Style ialah inovasi terbaru yang dihadirkan bersama dengan Sinar Mas Land melalui LLV dan Peace Tec Lab sebagai solusi untuk mewujudkan konsep gaya hidup yang ramah lingkungan (eco-living). Ia berharap kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada kesempatan itu, CEO Peace Tech Lab, Rieko Muramoto, menambahkan pihaknya sangat senang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan jasa penyewaan barang mereka di Indonesia. Sebagai perusahaan penyewaan nomor satu di Jepang, perusahaan yakin bahwa layanan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang semakin menyadari pentingnya konsumsi yang berkelanjutan. "Kami sangat terkesan dengan visi Sinar Mas Land melalui LLV bersama dengan Mitsubishi Corporation yang selaras dengan nilai-nilai Alice Style dalam memberikan solusi berkelanjutan bagi kehidupan sehari-hari. Semoga kerja sama ini dapat memperkuat posisi perusahaan dalam memberikan pengalaman berbelanja berbeda bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga BSD City."

Dalam penerapannya, Peace Tech Lab terus berkomitmen untuk bekerja menuju masyarakat saat pengalaman dapat diberikan secara lebih merata melalui layanan yang ramah terhadap dompet dan bumi. Perusahaan ini memiliki visi untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan isu lingkungan dengan cara mengubah pola pikir masyarakat demi masa depan yang lebih baik. Visi ini mendorong LLV untuk ikut menjajal model bisnis Peace Tech Lab agar dapat diterapkan di dalam ekosistem BSD City yang telah berfokus pada green lifestyle. (RO/OL-14)