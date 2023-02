Perluas Kerja Sama, PT NIS Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan PT MITJ

PERUSAHAAN yang bergerak di bidang fasilitas manajemen terintegrasi, PT Nusantara Inti Solusindo (PT NIS) melakukan sinergitas bisnis dengan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ) yang merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT KAI (Persero).

Kerja sama bisnis itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Direktur Utama PT MITJ,Heru Nugroho dengan Presiden Direktur PT NIS, Desy Sulistyorini,di Jakarta.

Kegiatan tersebut turut serta disaksikan oleh jajaran Direksi PT MITJ dan PT NIS, antara lain Direktur Keuangan PT NIS Akhmad Dody, Direktur Operasional dan Komersial PT NIS Hengky, bersama Direktur Human Capital PT NIS Fairlya Novita.

Di dalam Nota Kesepahaman tersebut disepakati bahwa PT MITJ dan PT NIS akan mengeksplorasi rencana pengembangan potensi bisnis dan mengoptimalkan berbagai peluang kerjasama dalam pengembangan bisnis kedua entitas.

Potensi kerja sama yang dapat dioptimalkan adalah Integrated Facility Management (IFM) dalam cakupannya cleaning & facility service, security service, waste management, pest control, landscape & gardening dan juga mencakup hard service, seperti Mechanical & Electrical, HVAC dan Civil Engineering.

"PT NIS sangat mendukung digitalisasi di Indonesia melalui kolaborasi strategis. Ragam program inisiatif digital kami pun berfokus pada percepatan dampak bisnis. PT NIS memberikan apresiasi kepada PT MITJ yang meyediakan layanan digital kepada pelanggannya. Kami memiliki keselarasan misi untuk membangun Indonesia di mana dengan adanya proses digitalisasi diharapkan Indonesia dapat tumbuh dan bangkit lebih cepat. Hadirnya PT NIS dalam kedua layanan aplikasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kebutuhan operasional,” ujar Desy Sulityorini dalam keterangan persnya.

Nota Kesepahaman tersebut membuktikan bahwa PT NIS sebagai sebuah Perusahaan Integrated Facility Service terus meningkatkan layanannya sesuai dengan salah satu jargonnya yaitu “We provide and deliver the service based on customer’s needs and characteristic”.

NIS secara konsisten berusaha memenuhi kebutuhan mitra strategisnyanya, PT NIS yakin akan berkembang dengan menyajikan intelligent solution dan high service quality bagi seluruh rekan dan mitra dari PT NIS. (RO/OL-7)