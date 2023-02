Dengan Logo Baru, TelkomProperty Mantapkan Langkah Bergerak Dinamis

TelkomProperty resmi mengganti logo perusahaan bertepatan dengan Telpro Move 2023 yang diselenggarakan di Gedung Sportainment Kawasan Telkom Corporate University Bandung, Kamis (16/2).

TelkomProperty mengganti logo perusahaan sebagai rangkaian transformasi menghadapi tantangan bisnis masa depan.

Logo Baru TelkomProperty menggunakan format letterform design kursor dengan dua anak panah yang mempunyai kaki dan membentuk letter TP.

Huruf "T" pada logo dari desain ikon anak panah sebagai lambang Kecepatan dan ketepatan sesuai dengan napas transformasi serta kaki pada huruf T sebagai simbol fondasi yang melambangkan komitmen kuat TelkomProperty dalam menopang perkembangan bisnis properti berteknologi.

Huruf "P" pada logo diambil dari design ikon kursor sebagai lambang Digitalisasi, Digitasi dan Kecepatan. Penggunaan warna pada logo bermakna Warna Merah, Hitam & Abu-abu sebagai corporate colour Telkom Indonesia. Warna Kuning sebagai warna bisnis properti.

Baca juga: Harga Properti Residensial Triwulan IV-2022 Naik



Ditulis dalam desain huruf yang futuristik sehingga mencerminkan makna tech-led property company dengan warna merah pada tulisan Property memberikan tampilan lebih menonjol dan Stand out from the crowd.

Pergantian logo ini adalah puncak rangkaian transformasi organisasi yang diharapkan dapat menjadi identitas baru dan semangat baru bagi TelkomProperty untuk terus bergerak maju dan dinamis kedepannya.

Dalam keterangan pers, Sabtu (18/2), Mohammad Firdaus selaku President Director TelkomProperty menyampaikan, ”Dengan adanya Brand Transformation ini juga merubah dan memantapkan tagline Telkom Property menjadi Tech-Led Property Company," ucapnya.



Diketahui, Telkom property merupakan anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan nama PT Graha Sarana Duta atau Telkom Property.

"Perusahaan Property berbasis teknologi yang melakukan leveraging asset TelkomGroup ini memiliki 4 Portofolio Bisnis, Property Management, Property Development, Project Solution, dan Transport Management Service," jelas Firdaus.

Saat ini, salah satu produk properti yang dimiliki Telkom Property di antaranya ada Telkom Landmark Tower (TLT) atau Telkom Hub, ritel berupa Indifoodcourt, serta berbagai gedung dan gudang yang dibangun untuk mendukung bisnis Telkom Grup. (RO/OL-09)