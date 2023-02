IHSG Ditutup Melemah Ikuti Koreksi Bursa Kawasan dan Global

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup melemah mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global.

IHSG ditutup melemah 27,31 poin atau 0,39 persen ke posisi 6.914,5. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 2,67 poin atau 0,28 persen ke posisi 957,6.

"Pergerakan IHSG hari ini masih berkisar konsolidasi wajar di tengah fluktuasi harga komoditas," ujar CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya di Jakarta, Rabu.

Dari eksternal, Amerika Serikat (AS) telah melaporkan inflasi periode Januari 2023 berada di level 6,4 persen year on year (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan perkiraan konsensus yang sebesar 6,2 persen yoy.

Baca juga: IHSG Dibuka Melemah Ikuti Bursa Kawasan dan Global

Dari domestik, neraca perdagangan Indonesia baru saja dilaporkan mencapai 3,87 miliar dolar AS pada Januari 2023, dengan nilai ekspor mencapai 22,31 miliar dolar AS atau naik 16,37 persen yoy. Sedangkan, nilai impor untuk periode yang sama mencapai 18,44 miliar dolar AS.

Di sisi lain, pasar masih menantikan menantikan agenda Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada Kamis (16/1), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen.

Dibuka melemah, IHSG terus bergerak di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih nyaman bergerak di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor meningkat dimana sektor kesehatan paling tinggi yaitu 0,30 persen, diikuti sektor barang konsumen primer yang naik 0,09 persen.

Sedangkan sembilan sektor terkoreksi dimana sektor teknologi turun paling dalam yaitu minus 1,29 persen, diikuti sektor transportasi & logistik dan sektor properti masing-masing minus 1,25 persen dan minus 0,91 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu KKES, TRIS, ESTA,MEDS, dan BRIS. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BPTR, WMUU, TRUK, BSBK, dan SLIS.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.070.799 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,10 miliar lembar saham senilai Rp9,15 triliun. Sebanyak 189 saham naik, 311 saham menurun, dan 206 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei turun 100,90 poin atau 0,37 persen ke 27.501,9, indeks Hang Seng turun 301,59 poin atau 1,43 persen ke 20.812,1, indeks Shanghai melemah 12,79 poin atau 0,39 persen ke 3.280,4, dan indeks Strait Times terkoreksi 37,70 poin atau 1,14 persen ke 3.280,5. (Ant/OL-17)