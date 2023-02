Tren Kecantikan Makin Pesat, My Bestie Sasar Kaum Muda

BERBISNIS di bidang kosmetik memang sangat menjanjikan. Pasalnya peminat kosmetik kian meningkat dan bervariasi dari tahun ke tahun.

Hal ini menjadikan bisnis kosmetik selalu mengalami peningkatan dan tak sekedar jadi bisnis musiman.

Kabar gembira bagi para perempuan dan beauty enthusiast dengan telah dibukanya store pertama My Bestie pada Rabu (1/2) di Golf Island, Ruko Beach Theme Park, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

My Bestie yang sudah beroperasi sejak pertengahan Januari 2023 merupakan toko kecantikan yang mengusung tema fun, energetic, and youth dengan konsep up to date dengan target pasar milenial.

Selain itu, My Bestie memiliki desain estetik dipadukan oleh dekoratif unik didominasi dengan warna pink cerah yang memiliki arti keceriaan, kelembutan, semangat, manis, dan tulus.

Sesuai dengan tujuan perusahaan ingin memberikan pengalaman baru juga kenyamanan pada customer yang berkunjung ke My Bestie.

Dalam grand opening store My Bestie yang pertama dihadiri CEO My Bestie, Nicole, Founder dari My Bestie Robin Maxwell Wu, para influencer, dan kalangan jurnalis.

“Ini adalah store pertama kami, tentu dengan kehadiran My Bestie kami ingin menjangkau khalayak luas terutama para perempuan yang begitu antusias dengan produk kecantikan saat ini," kata Nicole dalam keterangan pers, Selasa (14/2).

Harga produk yang dijual di My Bestie mulai dari Rp 2,000 yang dapat menjangkau anak-anak remaja juga.

"Oleh karena itu, kami ingin menjadi toko kecantikan nomor satu yang selalu dibutuhkan oleh perempuan, dengan bekerja sama dengan brand lokal Indonesia yang memiliki produk berkualitas baik.” kata Robin.

My Bestie memiliki spot menarik dengan desain estetik agar menarik pengunjung dan juga para beauty enthusiast yang ingin memiliki momen foto atau video yang cantik.

Store dua lantai ini memiliki tema di setiap lantainya, di lantai satu merupakan one stop convenient beauty store dengan lebih dari 2000+ SKU atau produk perawatan kulit dan makeup profesional juga make up corner,.

Di lantai dua store tersedia Top to toe beauty, pengunjung bisa menemukan produk perawatan body wash dan hair care, serta facial bed yang dapat memanjakan pengunjung dengan treatment yang telah disediakan.

"Seluruh produk beauty brand di My Bestie memiliki harga yang affordable," kata Nicole.

Menurut Christina Willy selaku Brand Manager My Bestie,“My Bestie memiliki konsep milenial dan up to date dengan aksen warna yang di dominasi pink cerah."

"Kami ingin memberikan keceriaan serta kenyamanan bagi setiap customer yang berbelanja di My Bestie, sesuai dengan karakter dari target audience My Bestie yaitu fun, energetic, and youth," jelasnya.

"Kami juga menyediakan banyak rangkaian produk perawatan wajah, badan, hingga rambut," ucap Christine.

"Selain itu My Bestie juga menyediakan beauty corner di lantai 1 dan 2 serta fitur-fitur menarik yang disediakan My Bestie, ini merupakan salah satu pembeda kami dari store toko kecantikan lain,” jelasnya. (RO/OL-09)