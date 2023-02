Pasar Properti Tangerang Menggeliat, LPKR Luncurkan Cendana Arbory

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), perusahaan real estat dan layanan kesehatan terbesar berdasarkan total aset dan pendapatan, kembali menawarkan produk terbaru hunian berkualitas Cendana Homes Series, yakni Cendana Arbory.

Flash Report Rumah123.com per Januari 2023 memperlihatkan bahwa Tangerang menjadi kawasan terfavorit para pencari rumah dengan persentase mencapai 13,7%. Tangerang mengalahkan Jakarta Selatan dengan porsi pencarian sebesar 10,3% dan Jakarta Barat (9,9%).

Masih menurut laporan yang sama, lokasi yang strategis dan dekat dengan Ibu Kota DKI Jakarta, aksesibilitas yang baik, serta dukungan infrastruktur yang memadai adalah beberapa faktor yang membuat Tangerang begitu diminati oleh investor serta para pencari properti.

Untuk memanfaatkan momentum potensi pertumbuhan pasar properti tersebut itulah diluncurkan Cendana Arbory yang memiliki akses strategis menuju pintu tol Jakarta Merak, Hypermart Cyberpark, Supermal Karawaci, Universitas Pelita Harapan, maupun RS Siloam.

Cendana Arbory yang didesain oleh arsitek ternama Alex Bayu ditawarkan dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah tipe 2b yang berukuran 5,5 x 13,5 m yang dijual mulai dari Rp920 juta per unit. Sementara itu, tipe 2 berukuran 5,5 x 15 m dijual mulai dari Rp977 juta per unit. Sedangkan tipe 3, berukuran 6,5 x 15 m dijual mulai dari Rp1,36 miliar per unitnya.

Group CEO LPKR John Riady mengatakan bahwa LPKR terus berinovasi dalam menciptakan produk unggulan. John juga menyampaikan bahwa LPKR tetap berkomitmen untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan berkualitas untuk memenuhi permintaan yang kuat dari pemilik rumah pertama, bahkan saat LPKR mendiversifikasi penawaran produk. (RO/E-1)