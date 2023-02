Tambah Direksi dan Komisaris, GoTo Yakin Tetap Efisien

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo atau BEI: GOTO) mengumumkan adanya perubahan dalam struktur perusahaan dengan menambahkan jabatan Presiden di dalam struktur organisasinya untuk memimpin masing-masing unit bisnis On-Demand Services, E-Commerce, dan Financial Technology.

Melissa Siska Juminto, yang saat ini menjabat sebagai Direktur/Chief Human Resources Officer GoTo dan Chief Operating Officer Tokopedia, akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis E-Commerce GoTo dan tetap memegang jabatannya sebagai Direktur/Chief Human Resources Officer di GoTo.

Catherine Hindra Sutjahyo, yang saat ini menjabat sebagai Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis On-Demand Services GoTo.

Adapun Hans Patuwo, yang saat ini menjabat sebagai Direktur/Head of Payments and Financial Services GoTo, akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis Financial Technology.

Ketiga Presiden tersebut memiliki pengalaman sangat luas di bidang masing-masing, dan telah menghasilkan berbagai pencapaian dalam membangun bisnis di ekosistem GoTo. Mereka akan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama GoTo, Andre Soelistyo, dan bekerja bersama untuk mengoptimalkan sinergi di antara seluruh unit bisnis.

Perseroan juga akan mengajukan Pablo Malay sebagai Direktur/Chief Corporate Officer, akan mengawasi fungsi-fungsi Corporate Development, Partnership, dan Legal serta Nila Marita, sebagai Direktur/Head of External Affairs, akan mengawasi fungsi-fungsi Corporate Affairs serta Public Policy and Government Relations.

Selain mengumumkan penambahan jabatan di jajaran direksi, GoTo juga mengumumkan adanya perubahan jajaran komisaris. Dengan persetujuan para pemegang saham pada RUPSLB 2 Maret mendatang, GoTo akan memperkuat serta memperkaya keberagaman Dewan Komisarisnya.

Perseroan akan mengajukan Agus D. W. Martowardojo untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Ada juga anggota Dewan Penasihat Eropa di Harvard Business School Marjorie Lao diajukan untuk menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Kemudian Patrick Sugito Walujo yang merupakan Co-Founder dan Managing Partner Northstar Gorup untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Dan terakhir Winato Kartono untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Winato adalah Founding Partner Provident, dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di sektor perbankan dan pengelolaan bisnis.

Andre Soelistyo, Direktur Utama GoTo menjelaskan, “Sebuah kehormatan bagi kami menyambut pencalonan Agus Martowardojo sebagai Komisaris GoTo."

“Saya juga bangga menyambut pencalonan Marjorie, Patrick, dan Winato bergabung ke dalam Dewan Komisaris GoTo. Pencalonan mereka untuk bergabung bersama GoTo membuktikan komitmen Perseroan untuk membangun perusahaan yang diperkaya dengan wawasan dan keahlian yang beragam, termasuk dari para pemegang saham kami, agar GoTo dapat terus menjalankan strateginya mendorong pertumbuhan dan efisiensi," ujarnya.

Pada saat yang sama, William Tanuwijaya akan bertransisi dari tanggung jawab eksekutifnya di Tokopedia dan mendedikasikan waktunya secara penuh di Grup GoTo. William akan terus menjalankan fungsinya di Dewan Komisaris GoTo, sebagai Co-Chairman bersama dengan Garibaldi Thohir, dan akan berperan aktif dalam mendukung manajemen GoTo untuk implementasi strategi bisnis jangka panjang Perseroan.

William Tanuwijaya menjelaskan, “Saya bersyukur telah menjalani 15 tahun terakhir mendirikan dan membangun Tokopedia. Kini, saya akan mendedikasikan waktu saya untuk membangun dan mencapai visi misi Grup GoTo, bekerja secara erat dengan manajemen untuk membangun salah satu perusahaan paling ikonik dan bermakna di panggung dunia.”

Andre menambahkan, bahwa dirinya bangga GoTo dapat mengangkat pemimpin berkaliber seperti Melissa, Catherine, dan Hans dari dalam Perseroan, untuk mengemban tanggung jawab lebih besar, agar Perseroan melahirkan gagasan-gagasan baru serta memiliki fokus lebih tajam dalam mengakselerasi langkah GoTo mencapai profitabilitas.

Dengan perubahan di jajaran komisaris dan direksi maka total komisaris akan berjumlah sembilan dan direksi tujuh. Dengan demikian ada penambahan dua posisi komisaris dan satu direksi.

Meski struktur di jajaran pimpinan perusahaan lebih gemuk, GoTo tetap yakin tetap dapat menjaga efisiensi dalam upaya mempercepat rencana perusahaan mencapai profitabilitas.

Isu profitabilitas menjadi hal yang dinanti oleh para pemegang saham GoTo mengingat bahwa era 'bakar uang' telah berakhir dan saat ini pemegang saham menginginkan adanya kinerja yang solid dari manajemen untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang ada.

Apabila mendapat persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat penutupan RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Garibaldi Thohir

Komisaris : William Tanuwijaya

Komisaris : Agus D. W. Martowardojo

Komisaris : Patrick Sugito Walujo

Komisaris : Winato Kartono

Komisaris : Wishnutama Kusubandio

Komisaris Independen : Dirk Van den Berghe

Komisaris Independen : Robert Holmes Swan

Komisaris Independen : Marjorie Lao

DIREKSI

Direktur Utama : Andre Soelistyo

Direktur : Wei-Jye Jacky Lo

Direktur : Catherine Hindra Sutjahyo

Direktur : Hans Patuwo

Direktur : Melissa Siska Juminto

Direktur : Nila Marita

Direktur : Pablo Malay

(E-1)