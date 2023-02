The Fed akan Teruskan Kenaikan Suku Bunga

Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell semalam mengatakan bahwa tingkat suku bunga harus terus naik untuk dapat meredam inflasi.

Alhasil, biaya pinjaman dapat mencapai titik yang lebih tinggi, daripada yang bisa diantisipasi oleh para pelaku pasar, investor, dan para pembuat kebijakan.

Ini merupakan bagian dari data ketenagakerjaan pada bulan Januari yang bagus. Sehingga Powell mengatakan The Fed akan menaikkan tarif lebih lanjut karena pasar tenaga kerja luar biasa kuat.

"Jika pasar tenaga kerja tetap kuat, mungkin The Fed harus berbuat lebih banyak," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Indonesia Maximilianus Nico Demus, Rabu (8/2).

Memang data ketenagakerjaan AS menunjukkan para pemberi kerja menambahkan 517.000 pekerjaan baru pada bulan Januari 2023 yang telah menurunkan angka pengangguran menjadi 3,4%.

"Ini menjadi yang terendah sejak tahun 1969. Oleh karena itu, Powell juga mengatakan proses mengendalikan inflasi ini akan memakan waktu yang lama," kata Nico.

Powell juga mengatakan tingkat suku bunga mungkin akan mencapai puncaknya pada kisaran 5,1%, namun dengan situasi dan kondisi yang ada, tidak menutup kemungkinan Fed Rate dapat naik lebih tinggi dari yang diperkirakan. (OL-12)