Redcomm Catatkan Prestasi Campaign Asia Agency of the Year 5 Tahun Berturut-turut

PERIKlanan digital menjadi keniscayaan dalam pemasaran digital seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet dalam masyarakat. Berbagai sektor industri semakin menyadari pentingnya peralihan digital yang membutuhkan kreativitas yang inovatif. Periklanan digital sekarang menyumbang 73,3% dari total pengeluaran iklan global menjadikan persaingan agensi pemasaran digital semakin ketat untuk memenangkan hati para pebisnis di kancah lokal maupun global.

Redcomm Indonesia, sebuah agensi pemasaran digital terkemuka yang berbasis di Jakarta kembali dinobatkan sebagai Agency of the Year pada ajang Campaign Asia Agency of The Year 2022. Hal ini menjadikan kemenangan kelima berturut-turut bagi Redcomm Indonesia untuk kategori prestisius ini.

Penghargaan ini merupakan bukti keberlangsungan keunggulan Redcomm dalam industri pemasaran digital. Redcomm diakui karena pendekatannya yang inovatif dan berorientasi pada hasil dalam membantu klien meningkatkan eksistensi online dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

"Kami sangat bangga dan terhormat menerima penghargaan ini untuk kelima kalinya," kata Yuwi Anjaya, Managing Director dari Scarlett, salah satu unit bisnis di Redcomm Indonesia.

"Penghargaan ini merupakan bukti dari kerja keras dan dedikasi tim kami, dan kami sangat berterima kasih kepada klien kami yang memberi kepercayaan kepada kami dalam hal pemasaran digital."

Penghargaan merupakan Campaign Asia Agency of the Year 2022 diberikan setiap tahun di Singapura. Lembaga ini memberikan penghargaan bagi agensi terbaik di kawasan ini dalam berbagai disiplin, termasuk digital, kreatif, media, dan PR. Penghargaan ini diberikan berdasarkan perpaduan feedback klien, pengakuan industri, dan kinerja bisnis secara keseluruhan.

Sementara itu, Rachelle Raymundo, Managing Director dari TMT di Redcomm Indonesia berharap pihaknya dapat terus mendobrak batasan dalam pemasaran digital dan memberikan hasil yang lebih maksimal. "Memenangkan penghargaan ini untuk kelima kalinya berturut-turut merupakan bukti kekuatan tim kami dan nilai yang kami berikan kepada klien kami," kata Rachelle. (H-3)