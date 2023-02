SPS Group Hadirkan Kota Baru Cinity di Timur Jakarta

Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group berencana mengembangkan Cikarang International City (Cinity) sebagai pusat area komersial dan residensial. Total lahan yang dikembangkan seluas 500 ha dengan luas area hijau hingga 70 ha.

Cinity berkomitmen menjadi The First & Biggest CBD di Cikarang melalui kehadiran The Largest Outdoor Shopping Street seluas 35 ha pada fase awal. Terdapat berbagai International Themed Cluster dari London, Korean, Jepang, dan Moroccan yang menciptakan sebuah shopping experience yang berbeda.

Total nilai investasi yang akan digelontorkan dalam project ini mencapai Rp20 triliun, yang mana Cinity akan dibangun menjadi sebuah kawasan yang terpisah dari Kota Industri, dengan konsep 100% Township. Berbeda dengan banyaknya kawasan yang menyatu dengan area industri di Cikarang sehingga memiliki dampak yang kurang baik bagi kesehatan maupun kenyamanan para penghuninya.

“Banyaknya Landbank yang kami miliki membuat Cinity menjadi salah satu landbank ‘idol’ yang secara posisi paling strategis untuk dijadikan kawasan the real ‘Township’ di Cikarang,” ungkap Founder PT Sri Pertiwi Sejati, Asmat Amin saat peluncuran project Rabu (1/2).

Cinity menyasar target market di kategori middle upper dan cenderung kalangan millennial. Karakteristik konsumen milenial tidak hanya melihat faktor harga saja, melainkan memperhatikan kualitas dan value yang diperoleh ketika membeli suatu hunian. Begitu juga dengan produk ruko, kalangan millennial akan menjadi sasaran target sebagai entrepreneur muda serta sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Cinity.

“Sejalan dengan komitmen kami untuk selalu menciptakan dan menghadirkan inovasi-inovasi terbaik. Kota Baru Cinity tidak sebatas sebuah pusat kawasan residensial dan komersial, namun akan menjadi ikon wisata baru melalui kehadiran Alun-Alun dan Islamic Center yang akan didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil kebanggaan kita,” ungkap Asmat.

Saat peluncuran Cinity, SPS Group mengenalkan produk pertamanya yaitu The Urban Hub, berupa ruko sebagai area komersial dengan mengusung konsep The Trilogy. Di The Urban Hub tersedia 96 unit ruko 3 lantai dengan individual access di tiap lantai. Selain Itu, di fase awal ini SPS Group juga menghadirkan Premier Lake Residence sebagai hunian asri terintegrasi di kawasan Cinity yang proses pengerjaannya dilakukan oleh PT Premier Qualitas Indonesia.

Dalam pengembangan area komersial, Cinity juga ingin mendorong pengembangan ekosistem yang mendukung UKM. ”Kami percaya market UKM di Cikarang sangat cocok dikarenakan terdapat 4.000 pabrik multinasional yang beroperasi, sehingga menunjukan demand yang besar. Didukung juga adanya supply chain sehingga kawasan ini ideal sebagai trade city. Selayaknya kota perdangangan di China, Cinity juga akan menjadi pusat bisnis dan pusat perdagangan,” terang CEO Cinity Ming Liang.

Selain itu, Cinity juga menggandeng APJII selaku Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia untuk memberikan dukungan pengadaan internet dengan jaringan yang cepat dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Cinity mengembangkan sebuah kota dengan konsep Smart City. (OL-12)