Kawasan Ramah Lingkungan di Sawangan Tawarkan Hunian Berkonsep Jepang 

KAWASAN serba guna dengan menerapkan konsep ramah lingkungan dengan total 346 unit akan dikembangkan di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Proyek ini merupakan kerjasama dua pengembang real estate asal negeri sakura PT Sumitomo Forestry Co LTD dengan PT Graha Perdana Indah, sebuah perusahaan pengembang real estate Indonesia.

Executive Officer of Sumitomo Forestry Co LTD Kenji Inui menyampaikan, pembangunan kawasan ini tidak hanya menerapkan desain yang memanfaatkan lingkungan alam dan menambahkan unsur Jepang semata. Namun, pihaknya juga akan berkontribusi dalam perencanaan struktur dan proses konstruksi untuk menyediakan hunian yang aman dan nyaman.

“Kami juga akan memperoleh sertifikasi lingkungan dan berkontribusi dalam menyebarkan konsep perumahan ramah lingkungan. Bersama bekerja sama dengan pengembang lokal, kami bertujuan untuk membantu memperbaiki lingkungan hidup di Indonesia. Kami akan mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman melalui proyek prospektif di Indonesia dan memperluas bisnis perumahan dan real estate kami di Asia Tenggara,” ungkap Kenji di Sawangan, Depok, Rabu (1/2).

Ia menjelaskan, sebuah perusahaan baru yang didanai oleh Sumitomo Forestry dan GPI akan menjadi entitas utama dalam proyek ini. Sedikitnya akan dibangun 305 unit rumah dan 41 unit ruko di atas lahan seluas kurang lebih 57.000 m2.

Target pasar utama adalah keluarga muda yang pergi ke pusat kota Jakarta untuk bekerja. Total luas lantai tiap unit bervariasi mulai 70 meter persegi sampai dengan 110 meter persegi.

“Kami menargetkan konstruksi dapat dimulai pada Maret 2024, dan serah terima selesai pada Maret 2026,” kata dia.

Adapun, lanjutnya, GPI adalah perusahaan pengembang real estate yang didirikan di Semarang, Jawa Tengah. Selain proyek perumahan, saat ini mereka juga sedang menangani proyek mixed-use development yang meliputi lapangan golf.

Sumitomo Forestry telah bekerja sama dengan perusahaan induk GPI dalam pembuatan papan partikel selama 32 tahun. Kepercayaan yang telah dibangun dan dipupuk sejak lama juga turut andil dalam mewujudkan kerjasama ini.

Sumitomo Forestry sebelumnya telah melebarkan sayap ke bisnis pembangunan rumah tapak melalui proyek di Kota Bekasi pada 2017 dan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Proyek di Depok ini akan menjadi proyek pembangunan perumahan ketiga mereka di Indonesia. (R-3)