Analaisa Forex Aidios asal AS Ajak Masyarakat Investasi Valuta Asing

PASAR valuta asing dengan artian foreign exchange market, forex atau disingkat valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.

Salah satunya, Aidos merupakan Forex Smart Analitic asal Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Aidos Tech Ltd sejak Tahun 2019 yang telah mendapatkan sertifikasi dari New York Stock Exchange dengan kode AAA+99504747.

Aidos juga telah dinyatakan lolos melalui uji kompetensi dengan nilai sempurna yaitu AAA+.

Dari penelusuran awak media, David Hanson Jr telah berhasil mengembangkan Aidos yang merupakan salah satu forex smart analitic juga penemu forex smart analitic itu sendiri.

Saat ini Aidos telah digunakan oleh lebih dari 7 juta pengguna diseluruh dunia yang tersebar khususnya di Benua Amerika dan Asia .

Selain itu, Aidos juga merupakan forex smart analitic dengan program artificial intelligence pertama di dunia yang mampu melakukan analisa dan melakukan eksekusi market secara Akurat. Tingkat keakuratan dari Aidos Sendiri mencapai 92%.

Deddy Yehezkiel Guang, sebagai Ambassador AidosI untuk Indonesia mengatakan,"Aidos ini luar biasa, dari kemampuan Aidos yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai belahan negara."

"Aidos Tech berkomitmen akan terus melakukan pengembangan agar Aidos tetap menjadi forex robotic software terbaik di dunia, " ujarnya.

Ia menambahkan,"Jadi, dari kemapuan Aidos efektif ini agar semakin banyak orang yang mengenal apa itu Aidos."

Aidos memiliki sembilan ambassador yang telah berhasil memperkenalkan Aidos di berbagai belahan dunia.

Aidos memiliki sembilan ambassador yang telah berhasil memperkenalkan Aidos di berbagai belahan dunia.

Mereka adalah Downey Grack dari Amerika Serikat (AS), Owneyl Sander dari AS, Famor Debora dari AS, Ice Huang dari Hongkong, Ruby Eugian dari Taiwan, Ibrahim Deca dari Dubai, Mohammed Tadriba dari Qatar, Nicholas Fo dari Singapore dan Deddy Yehezkiel Guang dari Indonesia.

"Kami berharap agar di era digitalisasi saat ini, Aidos dapat membantu orang-orang untuk melakukan transaksi forex dan komoditas yang nyaman dan aman," pungkasnya. (RO/OL-09)