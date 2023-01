Para 'Beautypreneurs' Diajak Optimalkan Pemasaran Produk Melalui Tiktok

PT Nose Herbal Indo mengadakan seminar eksklusif bagi pemilik bisnis kecantikan yang ingin meningkatkan penjualan mereka melalui TikTok.

Seminar menghadirkan pembicara profesional dan materi diskusi yang menyenangkan tentang TikTok dan strategi penjualan di Polo Lounge Menara Batavia, Jakarta, Selasa (31/1).

Seminar yang diadakan oleh PT Nose Herbal Indo ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemasaran online, mempelajari rahasia video langsung dan pendek di TikTok, serta meningkatkan penjualan dengan mitra TikTok Nose.

PT Nose Herbal Indo adalah perusahaan jasa maklon kosmetik yang melayani pembuatan kosmetik.

Acara ini dirancang untuk membantu peserta mempelajari cara memasarkan, mempromosikan produk, serta layanan yang efektif di TikTok, yakni platform media sosial yang berkembang pesat dan populer untuk meningkatkan penjualan.

Pertumbuhan Perekonomian Tahun 2023

Meskipun tahun 2023 ini tersebar isu tentang resesi global, kendati demikian The Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh di atas 5% pada tahun 2023 meskipun ada perkiraan resesi global.

Proyeksi ini sejalan dengan proyeksi pemerintah Indonesia yang tumbuh 5,3% pada 2023.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan Indonesia akan terus mendapatkan keuntungan dari harga komoditas dan investasi yang tinggi, dengan dana diharapkan terus mengalir ke dalam negeri karena prospek ekonomi negara untuk tahun 2023 tetap positif.

Melihat kondisi yang demikian, pasar kosmetik global juga akan terus berkembang seiring meningkatnya konsumen yang sudah mulai aware dengan perawatan dan penampilan pribadi.

Media Sosia TikTok tumbuh cepat

Beberapa tahun belakangan ini penjualan online sudah marak di kalangan masyarakat. Mulai dari penjualan di Facebook, Instagram, e-commerce, hingga saat ini yang lagi tren, yaitu TikTok.

Masyarakat telah mengetahui bahwa saat ini TikTok telah berkembang sangat pesat sejak diluncurkan pada tahun 2016.

Lebih dari 1 miliar pengguna TikTok aktif di seluruh dunia dan secara konsisten menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store dan Google Play Store.

Tidak hanya menjadi pusat trend sosial media, kini TikTok juga digunakan sebagai tempat jualan online.

Yang dimana hal itu menjadi peluang besar bagi brand owner untuk mempromosikan produknya dengan memproduksi konten video kreatif.

Sebagai salah satu maklon skincare lokal terbaik di Indonesia, PT. Nose Herbal Indo selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada para klien dengan tujuan agar bisa saling beriringan tumbuh bersama “Customer Growth, We Growth!”.

Oleh karenanya, untuk mendukung tersebut setiap produk yang launching di Nose akan dipromosikan di akun sosial media Nose sebagai bentuk good service Nose kepada klien, termasuk seminar yang diadakan saat ini.

"Melihat peluang ini, PT Nose Herbal Indo menyelengggarakan seminar “Grow Your Beauty Business With Nose Tiktok Enabling Partners” untuk membantu para beautypreneurs mengoptimalkan bisnis mereka dengan Tiktok partner," kata Sri Rahayu Widya Ningrum, General Manager Marketing & Product Development PT Nose Herbal Indo.

"Hal inilah yang kami tawarkan kepada para calon beautyprenuer bahwa Nose sebagai manufaktur yang peduli dengan bisnis kliennya," ujar Sri,

"Bersama dengan partner, Nose menawarkan layanan untuk membantu klien yang bermaklon di Nose bukan hanya membuat produk kecantikan, tetapi juga dapat berbisnis dengan hasil yang maksimal,” papar Sri. (RO/OL-09)