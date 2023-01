Damai Putra Group Terus Kembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

DAMAI Putra Group selaku perusahaan properti yang berpengalaman di Indonesia selama lebih dari 41 tahun akan terus berkembang dan berinovasi di tahun 2023 ini.

Selain meluncurkan produk-produk baru rumah tapak dan ruko, Damai Putra Group memiliki banyak rencana pengembangan di dalam kawasan.

Pengembangan meliputi penambahan fasilitas ruang publik, komersial dan keamanan, perbaikan jalan, saluran dan pembangunan gerbang serta membuka ruas jalan baru.

"Damai Putra Group optimis mengawali tahun 2023 dengan penuh energi dan semangat sesuai dengan nilai perusahaan Passion & Progressivism," ungkap Monique Hardjoko selaku GM Corporate Marketing Communications Damai Putra Group dalam keterangan, Senin (30/1)

"Salah satu fasilitas ruang publik di kawasan CBD District 2 Kota Harapan Indah adalah Taman Abisvara seluas 7100m² yang berlokasi di samping Sayana Apartments," jelas Monique.

Baca juga: Properti Rp400 Jutaan Paling Dicari di Kabupaten Tangerang



Sejalan dengan nilai perusahaan yakni sustainability, Damai Putra Group menciptakan Ruang Terbuka Hijau ini untuk memberikan banyak manfaat bagi lingkungan perkotaan diantaranya sebagai paru-paru sebuah kota.

"Taman Abisvara memiliki tiga elemen kunci desain yakni people, water & nature yang berkesinambungan dalam kehidupan," kata Monique.

Taman Abisvara terbagi menjadi 6 zona dengan keunikan masing-masing antara lain The Community Play Park yang di dalamnya terdapat spot saung, playground, fitness corner, decking, dan rain garden.

Selain itu, ada The Discovery adalah tempat aneka pohon yang menciptakan suasana sejuk, dan The Wood spot adalah ayunan kayu yang berfungsi untuk area membaca atau menikmati udara segar.

The Food Forest merupakan hutan pinus yang berfungsi sebagai rekreasi hijau, sarana meeting dan area piknik, The Garden of Butterflies berupa kumpulan aneka bunga sebagai tempat singgah kupu-kupu.

"Masih ada The Meadows & Cocoon House yang berfungsi sebagai sarana untuk berkumpul dengan area viewing deck untuk melihat keseluruhan area taman dari ketinggian,” ungkap Monique Hardjoko selaku GM Corporate Marketing Communications Damai Putra Group.

Pada Minggu (29/1/2023), Damai Putra Group meresmikan pembukaan Taman Abisvara untuk publik.

Untuk meramaikan titik awal pembukaan ini dilakukan rangkaian kegiatan antara lain dimulai dengan lomba video drone antar drone club dan lomba Flash Mob Dance antar komunitas.

Acara pembukaan dimeriahkan oleh Special Dance Performance “Energi & Semangat 2023” dari Gandrung Dance Studio Jakarta dan diikuti oleh Komunitas Kesenian Muda Betawi, Pound Fit, Zumba dan Aeroboxing.

Di hari yang sama dalam rangka merayakan “Energi & Semangat 2023” Imlek, Damai Putra Group juga menggelar acara Open House Double Angpao Chinese New Year di Marketing Gallery Kota Harapan Indah yang dimeriahkan oleh atraksi Barongsai Tonggak, lomba fashion show anak dan lomba storytelling Mandarin.

“Pada acara open house ini sekaligus kami memperkenalkan produk baru yaitu Ruko Curtina yang berlokasi strategis dan premium di Kawasan Tera Damai dengan cicilan DP mulai Rp 6 jutaan & Free BPHTB,” ujar Hadi Putra selaku GM Sales Damai Putra Group.

Pada acara open house ini Damai Putra Group juga memberikan penawaran spesial berupa hadiah langsung tanpa diundi berupa voucher belanja, TV LED 43 inch dan Honda Motor Revo.

Sedangkan Sayana Apartments memberikan penawaran spesial berupa hadiah langsung tanpa diundi, Free Furnished & Free IPL 1 tahun.

Satu hari sebelumnya pada tanggal 28 Januari 2023, Damai Putra Group bekerja sama dengan komunitas Zumba Kota Harapan Indah menyelenggarakan HI Sports Day di Meli Melo 2.

Kolaborasi event ini dilakukan untuk terus membangun hubungan baik dengan komunitas yang ada disekitar Kota Harapan Indah.

Acara ini menghadirkan 5 Zumba Jammers Indonesia dan Asia yang diikuti oleh ratusan peserta.

Sedangkan pada tanggal 19 Januari 2023, dalam rangka menjalin hubungan baik dengan stakeholder khususnya di instansi pemerintahan, Damai Putra Group mengadakan Stakeholder Meeting yang berlangsung di Restoran Wing Lok Kota Harapan Indah.

Agenda meeting tersebut adalah ramah tamah awal tahun 2023, menyampaikan informasi perihal pembangunan kawasan dan sesi diskusi. Kegiatan ini rutin dilakukan 2 kali dalam setahun. (RO/OL-09)