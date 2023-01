Pertamina Diminta Gencar Sosialisasikan Aplikasi MyPertamina

PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan jumlah kendaraan yang terdaftar di MyPertamina masih terbilang kecil. Pertamina Patra Niaga mencatat hingga saat ini jumlah pengguna bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terdaftar di MyPertamina sebesar 3,6 juta kendaraan.

"Jumlah ini tidak ada 5% dari total kendaraan mobil yang sekitar 140 juta. Jadi kecil sekali presentase," ujarnya, Jumat (27/1).

Nailul menerangkan sebagian besar permasalahan karena warga di daerah masih tidak memiliki device atau perangkat lunak untuk mendaftar di MyPertamina. "Ya bagaimana lagi banyak yang tidak punya device smartphone hingga susah sinyal di daerah kecil. Jadi tidak bisa dipaksakan juga," imbuhnya.

Pertamina diminta mendorong peran pemerintah daerah untuk gencar menyosialisasikan aplikasi MyPertamina ke masyarakat agar program subsidi BBM tepat sasaran bisa terealisasi dengan baik.

Dilansir laman resmi MyPertamina, daftar lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Subsidi Tepat sejak 26 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023 sebanyak 193 kota/kabupaten yang sudah menerapkan uji coba Subsidi Tepat. Pembelian BBM subsidi berupa pertalite dan solar dapat menunjukkan kode QR yang sudah diunduh atau dicetak kepada petugas SPBU. (OL-15)