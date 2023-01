AkzoNobel Perkenalkan Wild Wonder Bertemakan Alam Sebagai Tren Warna 2023

PRODUSEN cat, PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) meluncurkan tren warna 2023, yaitu Wild Wonder. Tren warna ini berdasarkan penelitian yang dilakukan AkzoNober Global Aesthetic Center di Amsterdam, Belanda yang sekaligus menjadi tahun ke-20 dirilisnya Colour of The Year.

Colour of The Year dihadrikan setiap tahun untuk meyakinkan konsumen dalam memilih warna dan desain dengan menghadirkan elemen yang dapat digunakan sebagai inspirasi, visualisasi, pilihan produk, dan aplikasi.

Wild Wonder terinspirasi dari kehidupan manusia yang menyatu dengan alam untuk mendapatkan keseimbangan hidup seutuhnya. Wild Wonder juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat tidak hanya dalam memilih warna, tetapi juga dalam menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan optimisme.

“Seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental di seluruh dunia, mendekorasi rumah dengan menggunakan palet warna bernuansa alam merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk memberikan inspirasi serta membangun kesehatan mental di tengah kondisi yang tidak pasti,” kata Oscar Wezenbeek, Managing Director AkzoNobel Decorative zoaints Southeast Asia dan South Asia di Jakarta, Selasa (24/1).

Dalam Wild Wonder, ada 4 palet warna cat dekoratif yang ditonjolkan, yaitu Lush tang terinpirasi dari warna hutan dengan warna hangat, lembut, dan mampu memberikan suasana nyaman dan menenangkan.

Kedua, Buzz yang terinspirasi dari hamparan padang rumput yang hijau. Ketiga, Raw yang terinspirasi dari musim panen dan dipercaya mampu memgembangkan kreativitas dan semangat produktivitas.

Terakhir, Flow yang terinspirasi dari warna pantai yang memberikan kesan siklus kehidupan yang teratur, damai, dan tenang.

Country Commercial Head ICI Paints Indonesia. Yudhy Aryanto mengungkapkan, dari hasil riset tim AkzoNobel Global, menunjukkan individu semakin menyatu dengan alam.

“Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, masyarakat diharapkan tetap memiliki kesadaran penuh untuk tetap bisa produktif dalam menjalankan berbagai peranan kehidupan. Hal ini tentunya bisa diperoleh salah satunya dengan menjaga keseimbangan dengan alam. Karena itu, kami menghadirkan warna-warna alam yang dapat diaplikasikan ke dalam hunian,” ujarnya.

Yudhy memastikan, palet warna yang menjadi pendukung tren warna 2023, sudah bisa didapatkan di distributor resmi cat Dulux, maupun di kanal penjualan daring (e-commerce).

Desainer Interior asal Singapura, Nikki Hunt yang juga terlibat dalam tim riset Colour of The Year AkzoNobel, mengungkapkan, Wild Wonder dan palet warna pendukungnya akan membawa energi dan hal-hal positif ke dalam rumah.

“Kami telah mengumpulkan beberapa ide dan inspirasi untuk membantu konsumen membayangkan tampilan baru yang menarik untuk interior rumah mereka, sekaligus menciptakan hunian yang memberikan inspirasi dan menenangkan hati,” katanya. (RO/OL-7)