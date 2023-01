Synthesis Huis, Hunian Ikonik Asri di Jakarta Timur

PEMBANGUNAN kawasan hunian Synthesis Huis terus menunjukan progres signifikan. Kawasan dengan konsep skandinavian yang mulai dibangun akhir 2021 ini, direncanakan mulai serah terima pada konsumen pada September-Oktober 2023.

Managing Director Synthesis Huis Aldo Daniel menyampaikan, pihaknya optimis mampu serah terima pada September-Oktober 2023. Mengingat, banyak konsumen ingin segera menempati hunian impian yang telah mereka beli.

“Saat ini infrastruktur kawasan sedang kami lengkapi. Diharapkan pembangunan infrastruktur strategis selesai saat lebaran, April 2023. Untuk hunian sudah menuju proses topping off,” ungkap Aldo pada Media Indonesia, Selasa (24/1).

Menurut Aldo, progres pembangunan saat ini merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mengembangkan sebuah kawasan hunian yang nyaman. Meski baru memulai pengembangan, mereka yakin dengan keunggulan konsep yang ditawarkan akan membawa synthesis huis menjadi icon kawasan hunian masa kini di wilayah Jakarta Timur.

Ia menjelaskan, beberapa infrastruktur strategis untuk mempercantik kawasan juga tengah disiapkan. Seperti club house lengkap dengan kolam renang dan pusat kebugaran penunjang healthy lifestyle konsumen.

Tak hanya itu, meski letaknya berdampingan dengan hutan kota Cijantung, taman di dalam kawasan juga akan dibangun lengkap dengan bike track dan lapangan tenis.

“Karena kita melihat, masyarakat saat ini lebih gemar berolahraga dan menjaga kesehatan serta kebugaran mereka. Banyak juga mereka yang lebih memilih bertemu dengan teman justru di gym, misalnya. Saya rasa olahraga sudah jadi gaya hidup baru masyarakat dan di sini kita siapkan fasilitasnya,” jelas Aldo.

Synthesis Huis dibangun di lahan seluas 3,3 hektar, dengan total lahan seluas 5 hektar. Lokasi yang strategis dan mudah diakses juga daya tarik kawasan ini. “Letaknya juga di pinggir jalan besar, tak jauh dari gerbang tol Pasar rebo, kira-kira hanya 5-10 menit lah, dan masih di wilayah Jakarta Timur,” tambah dia.

Libatkan arsitek ternama

Demi kepuasan konsumen, Aldo melibatkan arsitek ternama Jeffry Budiman. Tiap unit hunian memiliki fasad yang berbeda. “Jangan salah, meski luas tanah hanya 60 sampai dengan 90 meter persegi, namun desain yang kami tawarkan membuat hunian tampak luas,” imbuh Aldo.

Selain itu, sebagai pelengkap kebutuhan konsumen, pihaknya bekerjasama dengan dengan Tengah People and Place untuk menghadirkan tenant food and beverage (fnb) bagi konsumen. Ini juga diharapkan akan menjadi alternatif tempat hang out (outdoor space) yang diminati masyarakat sekitar.

Synthesis Huis menawarkan berbagai tipe rumah yakni untuk rumah 2 lantai tipe ‘Safford’ dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 72 meter persegi dengan harga mulai Rp1,8 miliar. Lalu bangunan 3 lantai ditawarkan tipe ‘Passa’ berukuran luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 127 meter persegi. Untuk tipe ‘Mattlig’ dengan luas tanah 72 meter persegi dengan luas bangunan 142 meter persegi. Tipe tertinggi yakni tipe ‘Lang’ rumah berukuran luas bangunan 179 meter persegi dengan luas tanah 90 meter persegi.

“Sebelum kawasan ini jadi adalah waktu terbaik untuk membeli hunian di Synthesis Huis, sebab sejak launching 2021 lalu harga jualnya sudah naik 5-10%,” tandas Aldo. (R-3)