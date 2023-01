Awal 2023, Pertamina Temukan Cadangan Minyak Ribuan Barel di Rokan

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memulai kegiatan pengeboran di awal tahun ini dengan baik. Dalam dua minggu pertama, PHR berhasil menemukan potensi kandungan ribuan barel cadangan minyak baru di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.

Direktur Utama (Dirut) PHR Jaffee A Suardin menyebut terdapat empat sumur andalan yang tengah menjadi perhatian pihaknya karena memiliki cadangan minyak cukup besar, yakni di Lapangan Minas, Petani, Benar dan Bekasap, yang menghasilkan 1.000-1.400 barel per hari.

Sejumlah sumur ini otomatis menjadi prioritas dalam kegiatan pengeboran karena berada di atas rata-rata target awal ratusan barel per sumur.

"Keberhasilan PHR di awal tahun ini tidak terlepas dari penerapan teknologi serta kejelian para engineer PHR dalam mengamati potensi cadangan minyak di Rokan,” ungkap Jaffee dalam keterangannya, Jumat (20/1).

Keempat sumur yang menjadi primadona tersebut berada di sekitar lapangan yang telah ada sebelumnya (existing). Namun berkat survei yang dilakukan secara intens, PHR berhasil menemukan potensi minyak pada lapisan yang sebelumnya belum teridentifikasi.

“Dengan pola kerja masif dan agresif, PHR memberikan keleluasaan untuk menerapkan metode out of the box untuk memperoleh hasil terbaik dari setiap lapangan," imbuh Jaffee.

Lapangan Minas ditemukan cadangan baru dengan menggunakan teknik pengeboran dalam deep GGRP (Geologi, Geofisika, Reservoir, dan Production) review dengan menargetkan area yang belum ditembus oleh sumur eksisting di sekitarnya.

Begitu pun di Lapangan Petani, dengan mempelajari target reservoir lebih dalam di lapisan sand pematang yang belum tereksploitasi dengan masif sebelumnya.

Tidak hanya mempercepat pengeboran di lapangan besar, PHR juga mengevaluasi kembali data seismik dan sumur di lapangan kecil, yang sebelumnya pernah ditinggalkan, namun masih memiliki potensi minyak besar.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus menyambut baik penemuan cadangan minyak ini dalam pencapaian 1 juta barel per hari pada 2030.

“Kami terus mendorong KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) di Riau, khususnya di Rokan untuk terus masif dan agresif dalam upaya penambahan produksi minyak," tutur Rikky.(OL-11)