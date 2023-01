Beras Impor Masuk, Bulog: Jangan Ada yang Bermain

SEBANYAK 500 ribu ton beras impor ditargetkan masuk pasar dalam negeri hingga pertengahan Februari 2023. Perum Bulog berharap dengan semakin banyaknya stok beras, harga yang dijual pedagang sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp9.450 per kg.

Dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1), harga beras medium tercatat Rp11.300 per kg dan harga beras premium dipatok Rp13.200 per kg. Adapun Bulog melepas harga beras premium rata-rata Rp8.300 per kg.

"Seharusnya dengan harga itu, sampai di konsumen Rp9.000 per kg. Tapi, yang terjadi harganya tetap tinggi. Saya tanya ke pedagang, ternyata mereka sudah mendapatkan dengan harga mahal," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta, Jumat (20/1).

Buwas, sapaan akrabnya, menyebut kenaikan harga beras disebabkan minimnya stok di pasar akibat belum memasuki musim panen. Saat ini, pedagang mengantongi rata-rata 20 ribu ton beras, atau turun drastis dari rata-rata sebelumnya, yakni 45 ribu ton.

Dari fakta tersebut, pihaknya menilai stok beras di dalam negeri berkurang. Sehingga, impor beras pun perlu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan domestik.

Kembali ditekankan Buwas, pihaknya siap menyalurkan banyak stok beras ke pedagang, asalkan ada komitmen kuat bahwa penyaluran itu tidak diselewengkan. Serta, sampai di tangan masyarakat sesuai HET.

"Saya siap kasih 3 ribu ton, 10 ribu ton, asal benar. Saya ingatkan sekali ke pedagang beras, ke asosiasi, untuk bantu pemerintah. Bukan malah bikin ribet. Birokrasi harus dipangkas, bukan diperpanjang," pungkasnya.

Sebelumnya, 200 ribu ton beras impor berhasi didatangkan Bulog. Sisanya, akan masuk ke Indonesia hingga pertengahan Februari 2023. Pasokan beras impor didatangkan dari tiga negara, yakni Pakistan, Vietnam dan Thailand.

Buwas meminta agar beras premium tersebut tidak dimainkan oleh pedagang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Apalagi, berani menjual dengan harga tinggi.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat sekitar 683 ribu ton. Angka ini dipastikan cukup untuk kebutuhan 2-3 bulan ke depan.

"Harapan Bulog itu menjual murah sampai konsumen. Kalau mau cari untung sejawarnya enggak masalah. Tapi jangan dimonopoli," kata Buwas.(OL-11)