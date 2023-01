Nyaman dan Tenang Sambut Liburan Imlek dengan OK Bank

TIDAK terasa beberapa hari ini kita sudah memasuki tahun baru 2023. Itu artinya tahun Macan Air akan berganti menjadi tahun Kelinci Air. Hari Raya Imlek 2023 akan jatuh pada Senin, 23 Januari 2023.



Bertepatan tanggal tersebut menjadi penyambung hari libur setelah Sabtu-Minggu. Tentunya siapapun yang ingin berlibur, khususnya yang merayakan Imlek, sudah mempersiapkan banyak hal untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Apalagi Pemerintah telah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir 2022. Hal ini tentu akan memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk berkumpul dan berlibur ke sejumlah destinasi wisata.



Dalam menyambut Imlek pastinya memerlukan persiapan, terutama dalam segi finansial. Untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut, OK Bank menawarkan Kenyamanan dan Kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyambut Hari Raya Imlek Anda.



“Kami merasa Hari Raya Imlek 2023 menjadi salah satu momen spesial kita semua yang merayakannya untuk kembali menjalin dan mempererat hubungan kekeluargaan yang harmonis. Kami memahami dalam persiapan untuk menyambut Imlek memiliki cukup banyak tradisi yang perlu disiapkan lebih matang, mulai dari kebutuhan pernak-pernik yang kecil hingga yang utama. Untuk itu kami hadir membantu kebutuhan Anda,” jelas Department Head Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan dalam rilis yang diterima Media Indonesia.



Cukup banyak tradisi yang dilakukan saat merayakan Imlek. Beberapa di antaranya ialah membersihkan rumah hingga menyiapkan berbagai bahan makanan untuk disajikan bagi para tamu dan keluarga yang berkunjung.



Selain itu berbagai dekorasi hiasan dan busana yang serba merah juga dirangkai sebagai bentuk antusias dan keberuntungan dalam menyambut Imlek.



Setiap keluarga tentu memiliki cara tersendiri untuk merayakan tradisi tersebut. Namun ada satu tradisi yang selalu ada di Hari Raya Imlek. Yaitu pemberian angpao kepada keluarga dan kerabat.



Seusai bersembahyang dan melakukan rangkaian tradisi, biasanya keluarga berlibur bersama ke destinasi wisata tertentu. Salah satu lokasi yang sangat identik dengan perayaan Imlek yaitu Pawai Tatung di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.



Perayaan Imlek di sana memang selalu meriah setiap tahunnya dengan beragam tradisi dan budaya. Namun sempat dibatasi selama pandemi.



Untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri memasuki perayaan keagamaan maupun libur Imlek, OK Bank menawarkan dana cadangan. “Menjelang Hari Raya Imlek 2023, kami memahami banyak sekali kebutuhan untuk menjalankan tradisi atau liburan, maka itu kami menyarankan untuk mempersiapkan perencanaan dana yang matang. Salah satunya yaitu dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari pasca Hari Raya Imlek agar dana yang Anda miliki tidak berkurang secara signifikan,” tambah Hardiansyah.



Dana tersebut, sambungnya, bisa dipakai sebagai cadangan di awal 2023. Secara umum, dana cadangan bisa hadir dari berbagai macam sumber. Salah satunya yaitu Pinjaman KTA (Kredit Tanpa Agunan). OK Bank menyediakan KTA multiguna yang bisa dimanfaatkan secara cepat yaitu proses pencairan 1 hari kerja secara fleksibel dan aman. OK Bank juga memberikan limit pinjaman sampai Rp200 juta dengan tenor pinjaman panjang mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun.



Pinjaman yang disediakan oleh OK Bank tidak memerlukan jaminan. OK Bank juga menjamin keamanan dalam penggunaan Pinjaman KTA yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (RO/OL-10)