Destinasi Wisata Cimory Berganti Nama Menjadi Dairyland 

CIMORY Group memperkuat nama Dairyland sebagai branding baru untuk seluruh destinasi wisata milik Cimory di Indonesia. Per 1 Januari 2023, Divisi Hospitality Cimory Group secara resmi berganti nama dari awalnya bernama Cimory menjadi Dairyland.

Perubahan nama baru disebut tidak memengaruhi susunan manajemen, kepemilikan, serta keseluruhan customer experience. Perubahan didasari rencana Cimory Group dalam pengembangan bisnis Divisi Hospitality yang mengelola taman wisata edukasi, tempat oleh-oleh, dan restoran.

"Penamaan baru kami anggap sebagai semangat baru di tahun baru bagi Divisi Dairyland untuk terus meningkatkan customer experience bagi masyarakat Indonesia," kata Direktur PT Wisata Sapta Pesona, Adri Lazuardi.

"Kami berharap di tahun-tahun selanjutnya, Dairyland dapat memperluas cakupan taman rekreasi edukatif untuk dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak keluarga dan anak-anak di Indonesia sebagai sarana yang terjangkau," tambahnya.

Pembentukan Divisi Hospitality dimulai pada 2006 yang diawali dengan pembukaan Cimory Mountain View di Puncak, Bogor. Dalam perkembangannya mendorong Divisi Hospitality membuka brand baru seperti Cimory Riverside (2012), Cimory on the Valley (2013), Cimory Dairyland Prigen (2019), Cimory Dairyland Puncak (2021), dan Cepogo Cheese Park (2022).

Dengan pergantian nama, Cimory Mountain View yang dikenal sebagai pabrik susu Cimory pertama yang dibuka pada 2006 di Puncak, Bogor, berganti menjadi Dairyland Mountain View.

Lalu, Cimory Riverside yang berada di aliran tepi sungai Ciliwung di Puncak, Bogor, berganti menjadi Dairyland Riverside. Kemudian Cimory Dairyland Puncak yang dibuka pada 2021 di Megamendung, Bogor, berubah nama menjadi Dairyland Farm Theme Park.

Cimory Dairyland Prigen di Pasuruan juga berganti menjadi Dairyland Farm Theme Park Prigen. Cimory on The Valley di Semarang berubah nama menjadi Dairyland on The Valley.

Adapun destinasi wisata lainnya yang baru dibuka yakni Cepogo Cheese Park di Boyolali pada 12 Desember 2022.

Perubahan nama divisi juga disebut merupakan upaya manajemen risiko untuk menghindari kesalahan penyebutan brand Cimory yang merupakan divisi manufaktur produk olahan susu dan makanan berbasis protein. Divisi tersebut telah melakukan IPO pada 2021 sedangkan Divisi Hospitality tidak termasuk dalam perusahaan yang telah IPO.

Tahun 2023 juga disebut menandai penguatan merek Dairyland di Indonesia dengan adanya rencana ekspansi mendirikan beberapa tempat baru seperti di Puncak, BSD City, Lembang, Bali, dan Malino. (RO/OL-7)