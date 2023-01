Jalankan Arahan Presiden, Erick Thohir Umumkan Penurunan Harga BBM

MENTERI BUMN Erick Thohir terus bekerja nyata menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu masyarakat Indonesia. Kali ini, Erick mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi dan rapat tiga menteri, Menkeu Sri Mulyani, Menesdm Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN. Alhamdulillah, per hari ini Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi. Berlaku mulai jam 14.00 WIB nanti,” terang Erick Thohir, Selasa (3/1)

Terdapat empat jenis BBM yang akan dilakukan penurunan harga. Keempat BBM tersebut adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina DEX.

Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, Pertamax disesuaikan menjadi Rp12.800/liter atau turun Rp1.100 dari sebelumnya Rp13.900. Kemudian, Pertamax Turbo turun dari Rp15.200/liter menjadi Rp14.180/liter, atau turun Rp1.020.

Sementara itu, Dexlite harganya menjadi Rp16.150 per-liter atau turun dari sebelumnya Rp18.300 per-liter. Sedangkan Pertamina Dex turun menjadi Rp16.750 per-liter dari sebelumnya Rp18.800 per-liter.

Di samping itu BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan harga. Adapun Pertalite tetap di harga Rp 10.000 per-liter dari harga yang seharusnya adalah Rp11.050 per-liter.

Untuk Solar masih di harga Rp 6.800 per-liter dari harga yang seharusnya Rp 13.300 per-liter. Erick Thohir menjelaskan penurunan harga BBM non-subisidi ini mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Seperti diketahui, harga minyak dunia saat ini tengah turun dari sebelumnya US$ 100 per-barel menjadi US$ 79 per barel.

"Sekarang harga minyak dunia turun ke US$79. Karena itu akhir tahun baru kemarin kita 3 menteri; Menkeu, menteri ESDM, saya memproyeksikan harga BBM yang pasar dan bukan dibantu pemerintah, salah satunya Pertamax diputuskan harga turun," ujar Erick Thohir.

“BBM nonsubsidi memang mengikuti harga pasar di dunia. Sementara, kami berkomitmen tetap memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan ,” pungkas eks Presiden Inter Milan itu. (Ant/OL-8)