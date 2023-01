Siang Ini, Harga Pertamax Turun Jadi Rp12.800 Per liter

DIREKTUR Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengumumkan bahan bakar minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) Pertamax turun menjadi Rp12.800 per liter mulai siang ini, Selasa (3/1).

"Nanti mulai jam 14.00 WIB siang hari ini, harga Pertamax turun dari Rp13.900 menjadi Rp 12.800," kata Nicke di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Selasa (3/1).

Penurunan harga BBM juga terjadi pada Pertamax Turbo dari Rp15.200 per liter menjadi Rp14.050 per liter. Lalu, harga Dexlite juga turun dari Rp18.300 per liter menjadi Rp16.150 per liter. Pertamina Dex dari Rp18.800 per liter menjadi Rp16.750 per liter.

Nicke menambahkan untuk BBM subsidi, Pertalite dan Solar tidak ada perubahan harga, yakni masing-masing dipatok Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

"Harga Pertalite dan Solar tetap kenapa? Karena subsidi dari pemerintah ini besar sekali. Solar kita jual Rp6.800, padahal kompetitor menjual dua kali lipat," jelas Nicke. (Ins/OL-09)