Cordova Riverview Edupartment Serah Terima Unit Apartemen

MEMENUHI komitmennya kepada pembeli unit Cordova Riverview Edupartment, Bogor, Jawa Barat, Pilar Corporation sebagai pengembang dan investor yang melanjutkan pembangunan apartemen Dekost Indonesia melakukan serah terima unit apartemen Tower Carmona (Tower Pertama) secara bertahap kepada 162 pembeli mulai 29 Desember 2022.

Bergabung dengan PT Amanah Indonesia Realty pada Agustus 2022, Pilar Corporation bergerak cepat menyelesaikan Tower Carmona dan menyerahterimakan unit apartemen mid-rise 7 lantai di tahun ini juga.

Pilar Corporation juga melakukan pemutakhiran konsep pengembangan yang berorientasikan sungai dengan mengusung tema Smart and Peace of Mind. Sebelumnya Pilar Corporation telah sukses membangun Cordova Edupartment Semarang dengan konsep yang sama Smart and Peace of Mind di lingkungan kampus Universitas Diponegoro, Semarang.

Cordova Edupartment memiliki beragam fasilitas, mulai dari educative & art facility, sport facility, hingga masjid modern untuk menunjang wawasan, kreativitas dan kenyamanan ibadah para penghuninya.

Menurut Chairman Pilar Corporation sekaligus Direktur Utama PT. Amanah Indonesia Realti (selaku developer), JE Robbyantono, Cordova Riverview Edupartment, Bogor dibangun dengan konsep baru hunian yang menyasar mahasiswa dan civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB) University, karena lokasinya sangat dekat dengan Kampus IPB. Hanya 900 meter atau 5 menit dengan mengendarai sepeda motor.

”Setelah masa pandemi, banyak perubahan perilaku masyakarat termasuk mahasiswa dan serta orangtua yang ingin anaknya tinggal/kos yang baik, higienis, lingkungan sehat, dan punya tetangga yang baik. Dan akan lebih baik lagi jika menunjang pembelajaran anaknya sebagai mahasiswa,” kata Robby di sela-sela acara Serah Terima Perdana Tower Carmona, Tower yang diperuntukkan khusus untuk penghuni perempuan, dan Penandatanganan Kerja Sama dengan IPB University, Kamis, (29/12), di Bogor.

Robby mengatakan, Cordova Riverview Edupartment merupakan hunian mahasiswa semi mixed-use development pertama di Indonesia yang dilengkapi area komersial, area sosialisasi, termasuk masjid sebagai episentrum aktivitas mahasiswa.

IPB University

Untuk mendukung dan mewujudkan visi membangun generasi penerus seutuhnya, pengembang Cordova Riverview Edupartment menjalin kerja sama strategis secara kelembagaan dengan IPB University.

Perjanjian itu dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan inovasi dan kegiatan lainnya.

”Wujud konkrit kerja sama itu antara lain: pemberian beasiswa sejumlah 6 unit apartemen (tempat tinggal) bagi mahasiswa IPB berprestasi, kerja sama pelatihan dan pengembangan entrepreneurship dengan Direktorat Bisnis IPB University, kesempatan magang di PT. Amanah Indonesia Realti bagi mahasiswa/i IPB University, dan beberapa kerja sama lainnya,” ungkap Robby.

Menurut Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., IPU, yang mewakili Rektor IPB University menandatangani MoU tersebut, konsep yang dikembangkan Cordova Riverview Edupartment ini sangat tepat untuk kebutuhan hunian mahasiswa di jaman ini.

”Sebab apartemen tidak sekedar hunian, tapi juga menjadi pusat pembinaan soft skill bagi mahasiswa. Sebab mahasiswa kan tidak 24 jam di kampus. Nah ketika berada di luar kampus ada yang bertanggung jawab menyediakan kegaiatan-kegiatan yang sifatnya positif,” kata Dodik seusai acara serah terima unit Cordova Riverview Edupartment.

Dodik berharap, konsep yang baik ini dapat segera direalisasikan, karena dengan adanya apartemen mahasiswa ini, IPB University merasa sangat terbantu dan menjadi solusi tepat bagi hunian mahasiswa yang aman, nyaman, sekaligus punya banyak nilai tambah. (E-3)