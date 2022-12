iCommunity.id Jadi Wadah Pelaku Usaha Berkolaborasi dan Berkreasi

KOLABORASI antar pelaku usaha menjadi penting dalam menghadapi tantangan perekonomian saat ini. Hal itu menjadi salah satu tujuan didirikanya iCommunity.id, platform komunitas pertama di Indonesia yg menggabungkan kepentingan semua bisnis dan pengusaha.

"iCommunity.id merupakan sebuah platform komunitas yang menggabungkan para pebisnis dan profesional dari seluruh penjuru negeri. Saat ini, ICommunity terus dikembangkan dengan misi merangkul komunitas pebisnis dan profesional, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional," kata Juandaa Rovelim, Founder ICommunity.id.

Ia mengungkapkan, tercetusnya iCommunity.id berawal dari usahanya yang membantu menggarap kampanye pemasaran digital sejumllah perusahaan.

"Dari situ tercetus ide bahwa mereka membutuhkan wadah yakni komunitas, agar mereka sesama pengusaha bisa saling terhubung dan berkolaborasi," jelas Juanda yang merupakan Sarjana Komputer jebolan Universitas Bina Nusantara.

iCommunity.id diresmikan pada 22 Februari 2022. iCommunity memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tertarik untuk bergabung dengan platform ini, yaitu hanya dengan mendaftarkan di website resmi iCommunity yang dapat diakses juga melalui bio akun Instagram resmi iCommunity, berbagai paket ditawarkan mulai dari yang gratis hingga berbayar, sesuai dengan penawaran yang akan didapatkan oleh pengguna.

iCommunity juga memberikan informasi mengenai bisnis melalui akun Instagram resminya.

"Kami menawarkan tiga jenis keanggotaan (member), yakni yang Gratis, lalu member Basic dengan biaya Rp250.000 per tahun dan member jenis Pro seharga Rp2.400.000 per tahun. Benefit untuk member Pro akan mendapatkan promosi produk usaha melalui Video Tron di beberapa titik pusat di Jakarta, mendapatkan layanan khusus di bandara, bisa mendapatkan 2 hari 1 malam gratis di suite Permata Hijau, dan mendapatkan cashback 200 Dollar berupa travel voucher dari travel agent You2-Singapura," papar Juanda.

Baca juga : Ida Fauziah Beri Santunan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di Lingkungan Kemenaker

iCommunity memiliki program webinar, business matching bagi member untuk member (sesi mentoring), one on one meeting, referal business, company visit dan annual summit.

"Kami sangat dinamis dan member sentris. Beberapa member kami sudah sukses mencapai goal business ya. Kami juga membantu mengubah mindset para member untuk mau terus berkolaborasi. Setelah ke para pengusaha se-Indonesia lalu lanjut ke diaspora dunia. Bahkan dalam usianya ke-9 bulan, kami telah memiliki member di Singapura dan Malaysia," ungkap Juanda.

Hingga kini iCommunity telah memiliki 343 member yang tersebar di Indonesia, Singapura dan Malaysia.

"Dan untuk 2023 mendatang kami menargetkan dua kali lipatnya, menjadi 1000 member. Selanjutnya kami akan terus mengembangkan web layanan, agar nantinya bisa beralih ke layanan berbasis aplikasi Android / IOS," ujar Juanda.

Untuk 2023 mendatang, iCommunity juga akan memperbanyak workshop offline, community management, digital marketing untuk meningkatkan penjualan dan consumen loyal, imbuh Juanda lagi.

"Kami terus memerlukan kolaborasi, Newtork kita bukan milik kita, namun miliki semua. “iCommunity : Share Network-Grow Networth”, hingga akhirnya slogan ini menjadi nama PT Berbagi Relasi Perbesar Rezeki untuk iCommunity," pungkas Juanda. (RO/OL-7)