BRINS Teken Kerjasama dengan Koperasi Sapuhi untuk Perlindungan Jamaah Haji dan Umroh

PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Asuransi BRINS Haji dan Umrah dengan Koperasi Sapuhi Mekar Sukses di Kantor Pusat BRINS, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (23/12).

Penandatangan PKS dilakukan Executive Vice President (EVP) Divisi Bisnis Syariah BRINS Eka Indria Sari dan Ketua Koperasi Sapuhi Mekar Sukses Syam Resfiadi. Acara ini juga dihadiri oleh anggota dari Divisi Syariah serta anggota dari Koperasi Sapuhi.

“Saat Ibadah Haji dan Umroh dibuka kembali setelah adanya pandemi Covid-19, BRINS cepat merespon pasar dengan kembali memasarkan produk unggulan kami yaitu Asuransi BRINS Haji dan Umroh,” ujar Eka.

Sampai dengan November 2022, BRINS telah melakukan kerja sama dengan 295 travel umrah di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada para Jamaah Haji dan Umroh.

“BRINS dipercaya oleh rekan-rekan dari perusahaan Travel Haji & Umroh karena memiliki pelayanan akseptasi dan penanganan klaim yang cepat serta responsif” ujar Eka.

Eka menegaskan, pelayanan terbaik merupakan hal utama yang diberikan BRINS untuk memperluas pasar.

Kerja sama yang dijalin oleh BRINS dengan Koperasi Sapuhi Mekar Sukses merupakan inisiatif yang dilakukan untuk memperluas pangsa pasar industri syariah dimasa kini, selain itu harapan atas terjalinnya kerjasama ini tentunya untuk peningkatan enggagement diantara BRINS dan Koperasi Sapuhi Mekar Sukses.

Pada kesempatan itu, Syam juga menyampaikan perkenalan seputar Koperasi Sapuhi Mekar Sukses yang telah berdiri pada Juni 2018 dan saat ini memiliki Anggota sebanyak 297 perusahaan Travel Umroh.

“Sama halnya dengan yang dialami perusahaan manapun, saat pandemi Covid-19, kami juga sempat vakum selama dua tahun tidak ada keberangkatan Jamaah untuk Ibadah Umroh dan Haji” Ujar Syam.

Syam juga menyampaikan pada 2021 tim advance mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci guna memastikan kondisi yang terjadi disana. Saat dipastikan mulai ada celah dalam dibukanya kembali keberangkatan untuk Ibadah Haji dan Umroh, menjadi kesempatan bagi Koperasi Sapuhi Mekar Sukses untuk membuka kembali layanan perjalanan Haji dan Umroh dari anggota-anggotanya.

Selain produk Asuransi BRINS Haji dan Umroh, Unit Usaha Syariah (UUS) BRINS juga memiliki 19 produk Asuransi Syariah lainnya dengan produk unggulan antara lain Asuransi Kebakaran Syariah, Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah, Asuransi Mikro Rumahku Syariah, Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha Syariah, dan produk lainnya.

BRINS memiliki komitmen untuk menjadi mitra yang terpercaya juga andal, tentunya dalam memberikan solusi perlindungan bagi Masyarakat Indonesia, sesuai dengan visinya yaitu The Most Trusted Partner for Reliable Protection Solution. (RO/OL-7)