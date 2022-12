Di Usia 3 Tahun, Startup Rukita Raih Dua Penghargaan Sekaligus

DI tahun ketiga kehadirannya di Indonesia, Rukita kembali membuktikan diri sebagai perusahaan operator real estate berbasis teknologi properti terdepan di Indonesia lewat penghargaan bergengsi berskala nasional.

Rukita berhasil mendapat predikat “Best of The Best” dalam dua ajang sekaligus yakni Indonesia Customer Service Champions (ICSC) dan Indonesia Digital Marketing Champions (IDMC) 2022 yang diselenggarakan oleh SWA Magazine dan Business Digest.

Setelah sebelumnya, berhasil meraih penghargaan berskala internasional “Best Proptech Startup - Indonesia” di ajang Global Brands Magazine Awards 2022 edisi ke-10 pada bulan Agustus lalu.

Secara resmi penghargaan diberikan kepada Rukita dalam acara bertajuk “Go Beyond Digital: Finding Smart Insight From The Champions” pada Kamis (22/12).

Indonesia Customer Service Champions 2022 merupakan ajang penilaian untuk memeringkat perusahaan-perusahaan yang berhasil meningkatkan kinerja bisnis berkat pengelolaan tim atau divisi customer service secara cerdas, efektif, dan efisien dalam menopang operasional perusahaan.

Setelah melewati serangkaian penilaian dan persaingan bersama puluhan perusahaan nasional besar lainnya, Rukita pun mendapatkan nilai ‘Excellent’ dan berhak meraih predikat “Best of The Best” untuk penghargaan Customer Service.

Baca juga:

Dr. Istijanto M.M., M.Com, Business Consultant, Marketing Researcher dan Faculty Member Prasetiya Mulya Business School yang menjadi juri dalam kompetisi ICSC 2022, menyatakan bahwa Rukita meraih predikat “Best of The Best” ICSC 2022, karena terbukti memberikan layanan beyond expectation atau melebihi harapan terutama dalam hal strategi pemulihan (recovery strategies) jika ada kegagalan layanan kepada penyewa.

“Rukita memberikan kejutan dengan sangat simpatik, seperti memberi cokelat atau snack tertentu kepada para penghuninya. Perhatian-perhatian ini menunjukkan kepedulian Rukita terhadap masalah para penyewa," katanya.

Kedua, Rukita juga membentuk komunitas bagi para penyewanya sehingga ada event-event tertentu yang diberikan sebagai layanan lebih untuk membuat mereka gembira (happy customers).

Sementara, Dr. Akhmad Edhy Aruman, Redaktur Senior Majalah Mix sekaligus Dosen PR FISIP UI dan LSPR yang menjadi juri dalam kompetisi ICSC 2022 mengungkapkan bahwa keunggulanRukita adalah menawarkan konsep hunian tinggal bersama orang lain sebagai satu komunitas.

"Setiap kamar di Rukita juga siap huni karena sudah dilengkapi perabotan dan desain interior," jelasnya.

Sarah Soewatdy, COO dan Co-Founder Rukita mengungkapkan timnya berupaya untuk selalu memahami apa yang menjadi kebutuhan para penghuni dan memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik.

"Dengan adanya staf yang ramah dan siap membantu di keseluruhan unit-unit Rukita. Rukita melalui tim Community Associate selalu siaga membantu penyewa dalam kesehariannya," jelasnya.

“Melalui landasan strategi Customer Excellence, kami memberikan layanan untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penghuni," katanya.

" Melalui program 'makesomeone’s day' kami juga memberikan pengalaman yang membuat tenant akhirnya tetap kembali ke Rukita saat mereka perlu hunian lagi," ujar Sarah.

"Kami pun tetap mengenali tenant-nya, jadi rasanya seperti pulang ke rumah. Kami juga selalu membuat event-event untuk parapenghuni demi mempererat kebersamaan, layaknya keluarga, dalam komunitas Rukita,” paparnya

Tak hanya menyabet predikat “Best of The Best” ICSC 2022, Rukita juga berhasil menyabet penghargaan di ajang Indonesia Digital Marketing Champions 2022.

Untuk Digital Marketing Champions 2022 yang dinilai dan diperingkat perusahaan-perusahaan yang berhasil meningkatkan kinerja bisnis berkat pengelolaan serta pemanfaatan teknologi digital secara tepat, cerdas, dan efisien di bidang marketing dan penjualan.

“Kami sangat bangga dan terhormat menerima penghargaan berskala nasional untuk dua ajang sekaligus, yakni Customers Service Champions dan Digital Marketing Champions," kata Sarah.

"Meski usia Rukita terbilang muda, yakni baru beranjak tiga tahun, namun melalui penghargaan ini, terbukti bahwa kami berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam industri teknologi properti ini dengan bisnis yang juga solid dan sustainable ke depannya,” jelas Sarah.

Selanjutnya, Rukita akan menegaskan posisinya sebagai perusahaan operator real estate berbasis teknologi properti terdepan di Indonesia.

Sesuai dengan misi Rukita yakni membuat hunian berkualitas yang dapat diakses banyak generasi muda Indonesia.

“Saat ini,, Rukita telah melayani lebih dari 2,2 juta malam di 44 ribu properti dengan 11.000 penghuni dan tingkat okupansi mencapai 85%,” papar Sarah.

Selain itu, tercatat lebih dari 1,2 juta kamar di seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama di ekosistem Rukita dengan jutaan pengguna platform setiap bulannya.

Rukita pun terus memperluas ekosistem bisnis melalui Rukita Coliving, RuPartner, RuFinance, dan Infokost.id.

Dari segi cakupan layanan, Rukita kini telah hadir di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Medan, dan Palembang, serta akan terus berekspansi hingga ke wilayah Indonesia bagian Timur. (RO/OL-09)