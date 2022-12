Pilih Daikanyama, Common Grounds Luncurkan Gerai Terbesar di Tangerang Raya

LAPORAN Perkembangan Properti Komersial (PPKOM) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan permintaan properti komersial kategori jual pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 1,48% year-on-year (yoy). Sinar Mas Land dan Mitsubishi Corporation melalui perusahaan konsorsium PT BSD Diamond Development mendukung pertumbuhan sektor properti dengan menanggapi kebutuhan tersebut lewat Daikanyama, salah satu area komersial premium terbaru di BSD City. Daikanyama mengusung konsep Commercial Business Living yang dapat kita jajaki langsung melalui show unit Daikanyama yang berlokasi di kawasan The Zora BSD City.

Presiden Direktur PT BSD Diamond Development Kenji Ono menjelaskan permintaan produk properti komersial mendorong pihaknya untuk memberikan produk inovatif di Daikanyama yang dapat diandalkan untuk berbisnis, tetapi juga nyaman sebagai tempat tinggal. Hal ini dapat dirasakan langsung di show unit Daikanyama yang memiliki lokasi strategis, desain yang modern, dan kualitas bangunan yang baik demi meningkatkan produktivitas usaha, terutama pascapandemi.

Direktur PT BSD Diamond Development sekaligus CEO Residential BSD City Sinar Mas Land Theodore G Thenoch menambahkan untuk melengkapi kawasan The Zora, pihaknya menghadirkan Commercial Hub yang salah satu bagiannya ialah Daikanyama. "Daikanyama hadir sebagai jawaban atas tren kebutuhan area komersial para pebisnis yang selalu dinamis. Konsep multi-tenants membuat para pelaku bisnis dapat membuka berbagai jenis usaha dalam satu bangunan yang sama."

Turut meramaikan pengembangan di Daikanyama, salah satu tenant terbesarnya ialah coffee shop Common Grounds yang melakukan grand opening pada Kamis (15/15) di area Iconic Plaza, Daikanyama, Kawasan The Zora. Kehadiran Common Grounds sebagai salah satu anchor tenant diharapkan dapat menarik pengunjung sebagai alternatif lokasi hangout terbaru di BSD City. Common Grounds ialah perusahaan kopi premium asal Tanah Air yang telah berdiri sejak 2014. Perusahaan tersebut kini memiliki belasan cabang. Kini, Common Grounds tidak hanya terbuka bagi para pecinta kopi, tetapi juga beragam komunitas lain, khususnya lifestyle.

Menyambut grand opening salah satu store terlengkap dan terbesarnya itu, Common Grounds memberikan promo menarik dan akan menyelenggarakan acara bertajuk Got It Good pada 17-22 Desember 2022. Pada acara ini akan ada Pop Up Market dengan beragam produk lokal berkualitas. Acara ini diharapkan bisa menjadi alternatif hiburan keluarga selama masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Common Grounds sejalan dengan konsep Commercial Business Living yang diusung Daikanyama dalam menjalankan usahanya tetapi tetap dekat dengan keluarga. Selain itu dengan mengembangkan nuansa modern cafe diharapkan bisa membidik pasar premium dari area yang berada di sekitar The Zora. Daikanyama ini akan merupakan tahap awal dari pengembangan area Commercial Hub The Zora yang berada di Barat BSD. Hal ini juga didukung oleh rencana Sinar Mas Land untuk menjadikan area tersebut sebagai area premium dengan berbagai fasilitas penunjang di dalamnya.

Daikanyama memiliki captive market yang besar karena dekat dengan 579 hunian residensial di The Zora, 11 kawasan residensial dengan lebih dari 19.000 hunian, 9 area komersial lain, dan ragam fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi di BSD City. Bisnis yang beroperasi di Daikanyama juga didukung dengan kemudahan akses. Lokasi Daikanyama di The Zora dapat diakses hanya 3 menit dari gerbang Tol Serpong-Balaraja yang baru saja dibuka (dekat dengan AEON Mall BSD). Tol tersebut terintegrasi ke Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), dan Tol Jakarta-Serpong hingga Tol Kunciran-Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Jagorawi. Penghuni juga dimudahkan dengan berbagai moda transportasi publik seperti kereta Commuter Line (dari Stasiun Rawa Buntu, Stasiun Serpong dan Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City), feeder bus (dari/ke Harmoni, Mangga Dua, Pasar Baru, Ratu Plaza Senayan dan Kota Wisata Cibubur), serta airport shuttle service ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (RO/OL-14)