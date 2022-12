Darya-Varia Raih Top 3 pada Ihya 2022

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk meraih penghargaan Top 3 pada ajang bergengsi Indonesia Halal Industry Awards 2022 (Ihya 2022) untuk dua kategori yaitu Best Export Expansion dan Best Social Impact Initiative. Prestasi ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, Darya-Varia menjadi pemenang Ihya untuk kategori Best Export Expansion.

"Raihan Top 3 pada ajang bergengsi Ihya 2022 ini patut disyukuri sekaligus membanggakan bagi kami," kata Widya Olivia Tobing, Head of Legal & Corporate Secretary PT Darya Varia Laboratoria Tbk, dalam keterangan resminya, Rabu (14/12). Untuk tahun ini, penghargaan diserahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara puncak penganugerahan di Jakarta Convention Centre, Jumat (9/12).

Penghargaan itu melalui tahapan seleksi dan penjurian yang sangat ketat. Berdasarkan kriteria penilaian pada kategori tersebut, Darya-Varia dinilai sebagai perusahaan industri yang mampu menunjukan kinerja pengembangan produk halal, baik yang dikonsumsi dalam negeri maupun global secara outstanding. Di sisi lain, perusahaan memberikan inisiatif terbaik bagi masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Penghargaan tersebut sekaligus membuktikan bahwa produk-produk kesehatan Darya-Varia yang diberikan kepada masyarakat punya kualitas tinggi, aman, dan halal, baik bagi pangsa pasar domestik maupun juga global. Tak hanya itu, Darya-Varia berkomitmen memperkuat Indonesia sebagai pemimpin global di dunia industri halal.

Hal itu sejalan dengan komitmen Kementerian Perindustrian untuk mendorong para pelaku industri halal meningkatkan kontribusi bagi kemajuan industri halal nasional. Ihya 2022 sekaligus menjadi ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjaring pelaku industri halal dan mengukur kekuatan industri halal di dalam negeri.

Selain itu, penghargaan Ihya juga merupakan bentuk apresiasi dari Kemenperin untuk industri kecil, menengah dan besar, baik swasta dan pemerintah yang telah mengimplementasikan industri halal serta berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal di Indonesia dan mampu mengembangkannya lebih optimal ke kancah global. "Penghargaan ini menjadi pemantik semangat bagi kami untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan bisnis perusahaan di industri halal di Indonesia. Komitmen bagi perusahaan untuk menyediakan produk-produk kesehatan dengan kualitas terbaik, aman, dan halal untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan global," kata Widya.

Hingga saat ini, produk-produk Darya-Varia yang dipasarkan di dalam negeri dan diekspor telah memiliki sertifikat halal. Selain itu, seluruh pabrik Darya-Varia menerapkan Sistem Jaminan Halal. Produk-produk yang meliputi obat dan suplemen kesehatan tersebut diekspor ke negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. (OL-14)