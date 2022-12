Perkuat Ekosistem Rantai Pasok Nasional, CKB Terus Berekspansi

GELIAT perekonomian Indonesia terlihat kian menguat menjelang triwulan akhir 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021, perekonomian tumbuh sebesar 5,72% yang turut ditopang oleh pertumbuhan sektor logistik dan pergudangan.

Tercatat, dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,81%.

Memanfaatkan momentum tersebut, perusahaan penyedia jasa logistik terintegrasi PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) yang merupakan anak perusahaan PT ABM Investama Tbk (ABMM) menargetkan untuk melakukan ekspansi di berbagai wilayah di Indonesia.

Ekspansi khususnya di wilayah Sulawesi, Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur lainnya guna memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Presiden Direktur PT ABM Investama Tbk, Achmad Ananda Djajanegara menyampaikan dukungan penuh atas terwujudnya ekspansi ini.

“Dalam menentukan langkah strategis perusahaan, ABM senantiasa mengedepankan semangat sinergi antar entitas usaha guna meningkatkan produktivitas yang kemudian diterjemahkan ke dalam strategi Mining Value Chain (MVC), sehingga mampu memberikan kinerja terbaik bagi seluruh pelanggan dan juga turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” jelas Andi dalam keterangan, Rabu (14/12).

Iman Sjafei selaku Chief Executive Officer PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) menjelaskan, CKB Group sebelumnya telah melakukan ekspansi area pergudangan di Jambi pada 20 Oktober 2022.

Hal tersebut sejalan dengan rencana Kota Jambi untuk pembangunan Kawasan Industri Kemingking sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)

. Selanjutnya dalam waktu dekat, CKB Group juga akan meresmikan beberapa lokasi area pergudangan di kota lainnya, meliputi Banjarmasin, Medan, Makassar, Sebamban, Sangatta dan juga Muara Enim.

“CKB Group senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan layanan logistik di Indonesia, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem rantai pasok yang tangguh, khususnya di industri energi," katanya.

"Melalui ekspansi ini CKB berharap agar pelanggan bisa menjadi semakin efisien, dengan memaksimalkan rantai pasok dan memangkas lead time, karena warehouse CKB hadir lebih dekat dengan area operational pelanggan,” jelas Iman.

Dari sisi operasional, CKB Group merupakan perusahaan Operator Ekonomi Bersertifikat atau Authorized Economic Operator (AEO), yang menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan kepabeanan atau cukai, mempunyai sistem pengelolaan data perdagangan, mempunyai kemampuan keuangan, mempunyai sistem konsultasi dan kerja sama, serta komunikasi yang baik.

Selain itu, CKB Group juga terpilih menjadi salah satu dari tiga perwakilan perusahaan bersertifikasi AEO yang mendapat kunjungan kenegaraan dari pihak Bea Cukai Uni Emirat Arab (UEA), sebagai bentuk penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan UAE.

“Terkait status tersebut tentunya memungkinkan CKB Group untuk mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan fisik dalam proses pengeluaran barang, sehingga diharapkan mampu mengurangi biaya logistik, sehingga bisa berdampak secara positif bagi pelanggan dalam hal efisiensi waktu dan biaya,” tambah Iman.

Selain itu, CKB Group juga masuk dalam dua kategori dan berhasil meraih penghargaan sebagai winner dalam kategori Warehouse Provider of The Year, serta masuk dalam tiga besar pada kategori Perusahaan 3PL of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards 2022.

“Kami berharap ekspansi ini dapat mempermudah pelaku bisnis dalam memenuhi kebutuhan logistik dan membangun sinergi antara seluruh pemangku kepentingan di sektor logistik, sekaligus menjadi bukti konkret dukungan perusahaan terhadap program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tutup Iman. (RO/OL-09)