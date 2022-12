Baru Dibuka, One Satrio Tawarkan Konsep Retail dengan Banyak Ruang Terbuka di Ibu Kota

PT Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk (PT. JSI) meluncurkan proyek terbaru yaitu lifestyle retail experience di kawasan Mega Kuningan yang bernama One Satrio. Pusat gaya hidup baru yang mengusung konsep “breathable space” itu, mayoritas berupa ruang terbuka hijau sebagai perwujudan dari kultur kota modern Jakarta yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kegiatan luar ruang.

GM Project Development PT JSI, Sally Hartono mengatakan, One Satrio menjadi proyek ritel yang dibangun di atas lahan 3.8 hektar untuk melengkapi kawasan Satrio dan Mega Kuningan sebagai sebuah kawasan bisnis yang berfokus kepada kawasan ekonomi berbasis teknologi digital dan berkelanjutan.

Hadirnya One Satrio, lanjut Sally, dapat menjadi ruang bernafas yang nyaman di tengah-tengah padatnya hutan beton di jantung kota Jakarta sehingga fasilitas retail ini menciptakan pengalaman baru yang menyegarkan bagi kota.

"Dengan adanya berbagai fasilitas di One Satrio diharapkan akan menjadi rumah dan destinasi bagi berbagai komunitas baik olahraga, seni, budaya, dan tempat yang nyaman bagi keluarga maupun para pengunjung," ujar Sally.

Sebagai pusat gaya hidup baru perkotaan, One Satrio mengadopsi pendekatan desain yang membuat pengunjung merasakan suasana intim, dimana segala obyek di tempatkan dengan skala manusia sehingga pengunjung dapat saling melihat dan dilihat (to see and to be seen).

Selain itu One Satrio juga berkolaborasi dengan designer muda Indonesia dalam proses perencanaan dan menampilkan hasil karya seni dari Seniman muda Indonesia sebagai kontribusi terhadap kreativitas seni.

Dari segi pemilihan tenant, DGM Facility Management PT JSI Risnanty K. Putri mengatakan, One Satrio memilih secara khusus para tenant, sehingga memiliki karakteristik khusus dan dikurasi agar sesuai dengan konsep One Satrio yang mengintegrasikan area ritel dan ruang terbuka hijau.

“Dengan area sewa yang hanya seluas 8.700 meter persegi, penyewa kami yang 85% adalah gerai food and beverage (F&B) dan sisanya merupakan gerai non Food and beverage (F&B) diharapkan dapat menjadi destinasi dan pelengkap dari mall atau retail center yang lebih dulu telah berdiri di CBD Mega Kuningan dan sekitarnya. Mereka adalah brand-brand yang mengusung concept yang unik, yang telah kami kurasi sehingga sesuai dengan konsep One Satrio” jelasnya.

One Satrio berupaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dengan bekerja sama dengan perusahaan pengelolaan sampah untuk melakukan segregasi sampah baik itu organik, non organik, dan juga residu.

Selain itu, One Satrio menyediakan EV charging sebagai sarana pendukung bagi pemilik mobil listrik dan berencana untuk memakai tenaga panel surya dalam upaya mengurangi emisi karbon di Jakarta sebagai wujud dedikasi PT. JSI untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan.

Bekerja sama dengan Empire Fit sebagai salah satu boutique fitness ternama di Jakarta, Rinanty berharap dapat menjadi salah satu pilihan selain dari fasilitas jogging track dan taman hijau terbuka yang juga dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Yoga atau lainnya. Shower room dan locker juga disediakan oleh One Satrio untuk memanjakan komunitas dan penggiat olah raga.

"Kedepannya, One Satrio akan bekerja sama dengan komunitas dan event organizers untuk melakukan kegiatan rutin yang berhubungan dengan seni, olah raga, pecinta binatang, teknologi, keluarga dan lainnya agar dapat menjadi destinasi dan rumah bagi seluruh komunitas yang berada di Jakarta bahkan di Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-7)