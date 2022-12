Lima Juta Rumah Tersalurkan Selama 46 Tahun

SELAMA 46 tahun, Bank BTN telah menyalurkan Pembiayaan hampir mencapai Rp400 triliun yang menyasar lebih dari lima juta masyarakat di Indonesia. Dari lima juta masyarakat tersebut, 56% nya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dari keseluruhan pembiayaan yang mencapai hampir Rp400 triliun tersebut, lebih dari 56% atau sekitar Rp 219 triliun mengalir ke segmen KPR Subsidi sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non Subsidi,” ungkap Direktur Utama (Dirut) BTN, Haru Koesmahargyo, saat menyampaikan sambutan pada acara BTN Artikulasi Festival di Hall Basket, Komplek Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (10/12).

Haru menyampaikan, BTN akan tetap fokus pada pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu tdak lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada KPR BTN.

Selama 46 tahun bergerak di segmen KPR, Bank BTN telah banyak merilis berbagai produk maupun program KPR, diantaranya KPR Gaesss for Millenial, KPR Hits yang dikembangkan Unit Usaha Syariah BTN, KPR Lelang dan KPR Manfaat Layanan Tambahan kerjasama dengan BP Jamsostek, KPR Tapera (konvensional maupun syariah) yang digarap bersama BP Tapera dan tentu saja KPR Subsidi yang merupakan bagian dari program pembiayaan dari Pemerintah.

"Sektor perumahan adalah sektor yang resilient, tahan banting. Oleh sebab itu pada tahun-tahun mendatang Bank BTN akan berfokus untuk bertransformasi dantetap relevan dengan perkembangan zaman, serta perubahan perilaku konsumen yang mengalami transisi secara drastis sejakterjadinya pandemi covid-19," kata Haru.

Untuk itu, dalam perayaan HUT ke-46 KPR BTN, Haru mengatakan, pihaknya akan menyerahkan penghargaan kepada mitra terbaik BTN sepanjang tahun 2022. Ada tujuh kategori penghargaan yang dipersiapkan. Yakni, Best Developer Realisasi KPR Syariah Tertinggi Tahun 2022, Best Developer Realisasi KPR Non-Subsidi Tertinggi Tahun 2022, Best Developer Realisasi KPKR Subsidi Tertinggi Tahun 2022, Best Developer BUMN KPR Non Subsidi Tahun 2022.

Selanjutnya ada Best Developer Realisasi KPR Non Subsidi Tertinggi dengan Keseluruhan Transaksi di Bank BTN, Green Development Developer KPR Subsidi, dan Green Development Developer KPR Non-Subsidi.

Selain itu, terdapat tiga penghargaan khusus yang bakal diberikan kepada sejumlah mitra perusahaan.

Terbagi menjadi tiga bagian yakni 100 Billions Achivement Periode Januari-November 2022, Special Recognition Fot Billateral Partnership Developers, dan Special Recognition For Real Estate Broker Asociation. (R-3)