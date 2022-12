PT PII Kembali Terima Penghargaan ASEAN Risk Award 2022

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII kembali menorehkan prestasinya di skala internasional.

Kali ini, PT PII mendapatkan tiga penghargaan sekaligus dalam ajang ASEAN Risk Award 2022, yaitu sebagai Juara 1 Risk Champion Category 1, Runner up GRC Award Category 1, dan Risk Educator.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Bisnis PT PII Andre Permana pada acara ASEAN Risk Award 2022 Announcement Gala Dinner di Anvaya Hotel Bali, Kamis (8/12).

ASEAN Risk Awards yang pada tahun 2022 ini mengusung tema “The Age of Resilience” merupakan ajang penganugerahan yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) dari Singapura.

Ajang ini diikuti perusahaan-perusahaan di ASEAN yang menerapkan manajemen risiko dengan berbagai ukuran bisnis, jenis industri, maupun negara asal, serta mempunyai semangat yang sama dalam meningkatkan model pengelolaan risiko yang terbaik.

Kegiatan ASEAN Risk Awards ini melibatkan para profesional dari berbagai negara yang memiliki latar belakang di bidang manajemen risiko, auditor, bisnis dan hubungan internasional sebagai juri Award.

Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana, mengatakan penghargaan yang didapat menjelang Hari Ulang Tahun PT PII ke-13 ini merupakan bentuk nyata dari implementasi manajemen risiko sesuai best practice yang dilaksanakan oleh manajemen dan karyawan PT PII.

Sesuai dengan nature bisnisnya, PT PII sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI yang mendapat mandat dari pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema inovatif financing.

PT PII harus senantiasa mendorong pengelolaan risiko sektor publik utamanya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat besar untuk masyarakat.

“Pencapaian ini tentunya akan mendukung penguatan aspek bisnis PT PII di tahun 2023 di mana kami bukan hanya mendukung pembangunan infrastruktur melalui creative financing hingga kepada infrastruktur berskala kecil, namun kami juga akan melakukan enhancement dan diversifikasi bisnis dengan melakukan penjaminan di luar infrastruktur," jelasnya.

"Hal ini berarti menjadi tantangan bagi kami sebagai guarantee institution untuk terus mendapat trust. Oleh karena itu pencapaian ini menjadi landasan bagi kami untuk semakin berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko menyeluruh serta mengintegrasikan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko dan Kepatuhan di dalam Perusahaan,” kata Andre.

Sebelumnya, dalam ASEAN Risk Awards, PT PII mendapatkan award pada kategori Risk Advocate (2016), Public Initiative (2017), Public Initiative (2018). Public Risk, Public Initiative & Risk Educator (2019), Risk Champion, Public Initiative & Runner Up GRC Awards (2021).

Selain itu, selama tahun 2022, PT PII telah meraih beberapa penghargaan yaitu pada ajang The Asset Tripple A sebagai PPP Agency of the Year 2022, CNBC Award 2022 pada kategori The Most Sustainable Infrastructure Financing Institution, TOP GRC Award 2022, dan TOP Digital Awards 2022. (RO/OL-09)