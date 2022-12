HUT Ke-89, Unilever Indonesia Rangkul 100 Pahlawan Muda Masa Kini

PT Unilever Indonesia, Tbk, Senin (5/12), memperingati hari ulang tahunnya yang ke-89 dengan tema “89 Years Growing with U and Indonesia”.

Tema ini menggambarkan perjalanan panjang Unilever Indonesia yang selalu diiringi dengan komitmen dan harapan untuk terus bertumbuh bersama setiap U – kamu, konsumen, keluargamu, komunitasmu, lingkunganmu dan seluruh lapisan masyarakat – menuju masa depan bangsa yang lebih baik.

Sejalan dengan tema tersebut, di hari yang istimewa ini, 100 finalis “Every U Does Good Heroes 2022” resmi diumumkan.

Mereka adalah anak-anak muda, para pahlawan masa kini yang siap bertumbuh dan berkolaborasi dengan Unilever Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang lebih hijau, sehat, sejahtera, adil dan inklusif.

Bagi Unilever Indonesia, angka 89 memiliki arti yang istimewa yakni angka 8 merepresentasikan tekad, fokus, tanggung jawab dan dedikasi, sementara 9 menyimbolkan cinta.

Selama 89 tahun, Unilever Indonesia terus fokus menghadirkan produk dan inovasi yang tidak hanya berkualitas namun juga memberikan kebaikan, dan menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab.

Unilever juga berdedikasi membuktikan cinta pada Tanah Air dengan terus tumbuh bersama Indonesia dan memberikan dampak kebaikan pada lingkungan dan masyarakatnya.

Kristy Nelwan, Head of Communication PT Unilever Indonesia, Tbk. menjelaskan, “Unilever Indonesia yakin bahwa dunia bisnis selayaknya mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia."

"Untuk itu, sebagai perusahaan yang purpose-led dan future-fit, kami senantiasa menjalankan bisnis berlandaskan purpose untuk memberikan kebaikan bagi lingkungan ataupun masyarakat sehingga mampu untuk terus relevan, bertahan dan berkompetisi di masa depan,” dalam keterangan pers, Senin (5/12).

“Selain berkomitmen menjadi perusahaan yang purposeful, Unilever percaya bahwa brand with purpose grow, dan people with purpose thrive. Untuk itu, seluruh brand kami memiliki purpose kuat untuk memberikan dampak kebaikan, dan tak kalah penting<" katanya,

"Kami juga terus mendorong masyarakat untuk menjadi lebih purposeful – antara lain dengan menjadi konsumen yang lebih bijak dan kritis saat memilih brand, dan memulai aksi-aksi nyata untuk berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih baik,” lanjut Kristy.

Guna mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mewujudkan purpose dan berkontribusi dalam memberikan kebaikan, tahun Unilever Indonesia kembali menghadirkan program “Every U Does Good Heroes”.

Program untuk menemukan sosok-sosok pahlawan masa depan yang memiliki ide dan program yang sejalan dengan tiga pilar kebaikan yang diusung melalui strategi “The Unilever Compass”, yaitu membangun planet yang lebih lestari, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Pencarian “Every U Does Good Heroes 2022” telah dilaksanakan sejak awal November lalu. Setelah proses seleksi, hari ini telah diumumkan 100 finalis dengan purpose dan program yang paling relevan dan berpotensi untuk berkembang.

Sebanyak 100 finalis ini terdiri dari 54 laki-laki dan 46 perempuan yang berasal dari berbagai daerah mulai dari Jabodetabek, pulau Jawa, Sumatera, Lombok, Bali, hingga Maluku; menunjukkan kesetaraan kepedulian milenial dan Gen-Z Indonesia – lintas gender maupun wilayah – untuk memperjuangkan isu-isu lingkungan dan sosial.

Kristy menerangkan,“Selanjutnya, mereka akan mendapatkan rangkaian mentoring yang dikemas dalam bentuk online summit di bulan Januari ini."

"Seluruh finalis akan mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman yang tidak hanya mempertajam kepedulian mereka terhadap isu sosial dan lingkungan, namun juga membentuk mereka menjadi sociopreneurs yang tangguh," katanya.

"Diharapkan nantinya ide dan program mereka akan memiliki skalabilitas yang baik dan memberikan dampak yang berkelanjutan,” jelas Kristy.

Serangkaian modul telah dipersiapkan untuk mencakup topik dan materi penting seputar sociopreneurship, di antaranya

How to create an Impactful Movement oleh mentor Mohamad Bijaksana Junerosano – Pendiri Waste4Change dan Greeneration Indonesia.

Sustaining an Impactful Business oleh mentor Gita Syahrani – aktivis climate change dan Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

Collaboration Strategy oleh mentor Amadeus Driando Ahnan-Winarno – Co-Founder Indonesian Tempe Movement dan

Funding Strategy oleh mentor Ayu Kartika Dewi – Staf Khusus Presiden RI & Co-Founder toleransi.id.

“Keseluruhan program ‘Every U Does Good (EYDG) Heroes’ menjadi pengejawantahan prinsip ‘Heroes Grow Heroes’ yang ingin kami kedepankan, di mana kami percaya bahwa regenerasi untuk terus menumbuhkan bibit-bibit pahlawan di bidang lingkungan dan sosial di masa depan," jelasnya

"Selamat bagi keseratus finalis, dan sampai jumpa di sesi EUDG Heroes Summit!,” tutup Kristy. (RO/OL-09)