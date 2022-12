Kuasai Pasar Indonesia, GT Man Raih Dua Penghargaan Sekaligus

PT Ricky Putra Globalindo (RPG) melalui GT Man, merek pakaian dalam pria asli Indonesia, meraih dua penghargaan bergengsi Superbrands Indonesia's Award 2022 dan Indonesia Original Brand (IOB) Award 2022.

Diraihnya dua penghargaan tersebut kian mengukuhkan posisi GT Man sebagai merek dalam negeri yang mampu mendominasi pasar domestik.

"Terima kasih pada penyelenggara yang sudah memberikan dua penghargaan bergengsi ini pada kami. Kami mengapresiasi semua pelanggan setia GT Man karena tanpa loyalitas mereka, kami tidak akan sampai di posisi ini," ujar Charlie Nawawi, Marketing Director RPG dalam keterangan, Senin (5/12).

"Kami juga berterima kasih atas kerja keras seluruh tim perseroan yang tanpa lelah melayani dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk berkualitas bagi masyarakat," jelasnya.

"Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi untuk lebih banyak lagi memberikan dampak berkelanjutan kepada pelanggan, pemasok, juga masyarakat," kata Charlie.

Superbrands Indonesia's Award 2022 menganugerahi GT Man dengan "Loyalty Award" karena berhasil mempertahankan prestasi dan telah menjadi anggota Superbrands selama satu dekade berturut-turut.

Tidak hanya itu, GT Man juga dianugerahi "Certificate of Loyalty" atas kesetiaannya yang luar biasa selama lebih dari 19 tahun.

Penghargaan yang diberikan Superbrands Indonesia didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Nielsen Consumer Research di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

Untuk mendapatkan penghargaan tersebut, sebuah merek harus unggul pada lima indikator penilaian, yakni market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty, dan overall market acceptance.

Dua penghargaan Superbrand Award yang diraih RPG membuktikan kemampuan perusahaan dalam membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty GT Man di masyarakat.

Deretan prestasi yang diukir RPG melalui GT Man pun bertambah dengan diterimanya "IOB Award 2022" dari Majalah SWA dan Business Digest (lembaga riset Grup SWA).

GT Man dianggap sebagai satu dari 109 merek lokal yang berhasil mengungguli merek dari luar negeri. IOB Award 2022 memberikan apresiasi kepada merek lokal berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada bulan Juli-Agustus terhadap 5000 responden di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Riset dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap pria dan wanita dengan kriteria SES: ABC, usia 21-40 tahun, serta pendidikan minimal SLTA.

Tahun ini merupakan tahun ketiga bagi GT Man menerima penghargaan ini dan untuk mendapatkannya, sebuah merek harus unggul di empat parameter, yakni kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap merek, advokasi (kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan merek), serta daya saing terhadap merek lain.

Berdasarkan empat parameter tersebut, GT Man menduduki peringkat pertama untuk kategori Pakaian Dalam Pria dengan predikat "Very Good".

Kedua penghargaan ini membuktikan kinerja GT Man yang berhasil meningkatkan standar produknya ke level internasional dan mengungguli beberapa merek luar negeri ternama di pasar Indonesia.

Untuk mencapainya, GT Man terus memperluas dan memperkuat jaringan distribusi perseroan, baik di dalam maupun ke luar negeri, bekerja sama dengan berbagai marketplace, giat melakukan promosi di berbagai platform untuk menjangkau target pasar yang berbeda, serta tak berhenti melakukan inovasi produk seiring beragamnya keinginan dan permintaan konsumen.

Salah satu terobosan produk yang dilakukan GT Man adalah dengan menciptakan produk menggunakan mesin seamless berteknologi tinggi yang diimpor dari Italia.

Mesin tersebut dapat mempersingkat proses produksi hingga 50% dan menghasilkan pakaian yang 15 persen lebih ringan.

"Tidak hanya menghasilkan produk yang nyaman dan baik untuk kesehatan, proses produksi menggunakan teknologi seamless juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan proses pembuatan pakaian pada umumnya," kata Charlie.

Berbagai strategi tadi diterapkan oleh RPG agar tetap digdaya menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global yang memprediksi adanya penurunan daya beli masyarakat.

Upaya ini dinilai berhasil karena GT Man telah menguasai 40 persen pangsa pasar pakaian dalam nasional dan menjadikan RPG perusahaan terbesar di industri tersebut dengan kelajuan perseroan di jalur positif.

"Walaupun ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi, kami yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Sebab, ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh konsumsi dalam negeri dibanding ekspor," pungkas Charlie.

GT Man merupakan bagian dari industri tekstil dan pakaian yang pada kuartal II/ 2022 menyumbang 6,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) di industri tekstil dan pakaian mencapai Rp35,17 triliun pada kuartal II/2022. Jumlah itu meningkat 13,74 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30,92 triliun.

Untuk mendukung kemajuan kewirausahaan dan perekonomian Indonesia, GT Man juga giat mengadakan program CSR yang memiliki dampak nyata ke masyarakat.

"Yakni melalui pemberian pelatihan dan penyaluran dana bagi mitra UMKM yang diharapkan dapat menambah lapangan pekerjaan serta turut membantu perkembangan UMKM di Indonesia," tutur Charlie. (RO/OL-09)