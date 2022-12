Kobindo Production Bantu Para Pelaku Usaha Tingkatkan Brand Image

JAKARTA sebagai pusat ekonomi dan interkoneksi mutlak memerlukan sarana promosi yang baik dan tertata.

Koneksi antara gaya hidup dan kepentingan dunia usaha menjadi fokus Kobindo Procuction. Wadah Kobindo berbagi mengahasilkan brand image dan tools marketing yang menarik.

Tidak hanya itu dunia event pameran dan kegiatan outdoor atau indoor makin hari terus berkembang dan tantangan bagi hadirnya ide dan kreativitas baru.

"Kobindo Production berkiprah melayani pelaku usaha yang ingin maju dan bersaing dengan konsep yang terpadu, mewujudkan impian dalam menampilkan produk yang menarik dan khas," kata Onwer Kobindo Production, Randi Purnomo dalam keterangan, Minggu (4/12).

"Dengan gaya digital kami terhubung dengan pilihan desain dan konsep pameran yang dibutuhkan sehingga concern pada target marketing yang dinantikan," jelasnya.

Baca juga: Pameran Produk Kebutuhan Ibu dan Anak, IMBEX 2022 Resmi Dibuka



"Di era industri 5.0, Kobindo menjembatani tingginya pasar produk dan jasa berikut penyerapannya, di sisi lain menjadi tantangan kami untuk terus kreatif," ucap Randi.

Bagaimana tidak brand image tidak hanya membutuhkan diferensiasi namun juga karakter yang melekat kepada pelanggannya.

"Termasuk pemesanan kami terhubung di website www.kobindoproduction.com selama 24 jam non-stop," terangnya.

Oleh karenanya media booth dan artificial pameran sarat mutlak menjadi komunikasi yang efektif bagi tenant sekaligus parameter keberhasilan kami dalam melayani.

"Kami menerima pemesanan booth custom A to Z tanpa harus bertatap muka langsung dengan harga bersaing. Istilah lain, anda memesan kami mengkonsep dan mewujudkan. Mudah, kan?" kata Randi.

Selama berpuluh tahun berkiprah di dunia pameran dan media promosi, Kobindo merancang desain dengan gaya out of the box dan display yang paling trend.

Kobindo terbuka dalam menghadirkan propaganda yang menarik dengan booth unik. Termasuk pilihan ukuran, bahan baku serta kontrak yang menarik selama anda perlukan, baik indoor maupun outdoor bahkan mobile branding.

"Maka mengacu pada tagline kami, professional, loyal, excellent dan best offer hadir bersama para eksekutif yang terus menjari inspirasi sekaligus motivasi kami untuk maju dan berinovasi mewujudkan keinginan untuk pesat bersama," jelas Randi.

"Untuk itu, kami senang diajak diskusi selama bernilai positif, dan mendengar kebutuhan Anda dari bawah. Kami yakin tidak mudah untuk sukses, namun itulah mengapa kami eksis selama 10 tahun di bidang kontraktor pameran jasa sewa booth atau backdrop panggung tanpa terputus," paparnya.

Sampai saat ini banyak klien yang telah mempercayakan kebutuhan booth dan backdrop custom kepada Kobindo.

Kobindo pun terbiasa dan siap membantu dengan pameran lokal maupun internasional serta durasi pameran yang sarat content dan agenda yang padat.

"Melalui tangan kreatif tim-tim kami, Kobindo Production berharap bisa menjadi rekan kontraktor dan jasa booth event terbaik untuk mitra," tutur Randi. (RO/OL-09)