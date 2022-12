DEP National Convention Dorong Mitra Bergerak Cepat

PT. Duta Elok Persada (PT DEP) merupakan perusahaan penjualan langsung berjenjang Syariah (PLBS) yang didirikan pada tahun 2015.

Di penghujung tahun 2022 ini, PT DEP mengadakan event akbar yaitu DEP National Convention (DEP Nascon). Acara ini hadir kembali setelah 2 tahun tertunda karena pandemi.

DEP Nascon yang diadakan pada Sabtu (3/12) di Balai Sarbini Jakarta ini adalah National Convention ke-4 dan diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.

DEP Nascon kali ini mengambil tema "Let's Make Miracles" yang merupakan ajakan bagi seluruh mitra usaha DEP untuk bersama-sama mewujudkan kesuksesan demi masa depan yang lebih baik.

"Tujuan Kami mengadakan National Convention ini adalah untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada para mitra usaha sehingga tercipta momentum baru agar roda usaha tetap bergerak dengan cepat," kata Petrus Irianto Herwono, selaku Presiden Direktur PT. Duta Elok Persada dalam keterangan, Sabtu (3/12).

"Selain itu, National Convention ini juga bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para mitra usaha yang telah mencapai keberhasilan di bisnis DEP,” jelasnya.

Tema 'Let's Make Miracles' sangat tepat terutama setelah berakhirnya pandemi dan dalam rangka menghadapi tahun 2023 yang penuh tantangan.

PT Duta Elok Persada (DEP) ingin mewujudkan rencana besarnya sehingga mitra-mitra usahanya dapat terus bergerak maju demi mewujudkan impian dan masa depan yang lebih baik.

Rangkaian acara dibuka dengan penabuhan drum tanda dibukanya DEP Nascon 2022 oleh jajaran Direksi PT Duta Elok Persada yaitu Petrus Irianto Herwono, Diana Rigg Roberta, serta Elizabeth Suryadinata beserta 2 Founder jaringan yaitu Andityas Hercahyono dan Amik Khosidah yang didampingi oleh pasangan masing-masing.

Dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Chairman & Business Founder PT Duta Elok Persada yaitu Mimi Liliana.

Dalam sambutannya, IMimi Liliana menyampaikan bahwa bisnis DEP bukan hanya sekedar bisnis, tetapi merupakan alat dan jalan bagi mitra-mitra DEP untuk mencapai cita-cita.

"DEP selalu mendukung para mitra usahanya dalam hal penyediaan produk dan sistem kerja. Motto One Team One Family sangat diutamakan, artinya mitra-mitra usaha dan manajemen adalah satu keluarga yang tidak bisa dipisah-pisahkan," katanya.

Sementara itu, Ketua MPR RI sekaligus penasihat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Bambang Soesatyo S E., MBA. mengatakan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan.

"Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk memasarkan produk-produk dalam negeri. PT Duta Elok Persada sudah mengambil peran untuk memperkenalkan produk dalam negeri sekaligus menciptakan peluang usaha bagi masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," paparnya.

Tidak ketinggalan juga sambutan dari Ketua Umum APLI yaitu Kany. V. Soemantoro.

Sesuai dengan tema Nascon 2022, Kany sangat bangga karena PT Duta Elok Persada dengan seluruh mitra-mitra utahanya telah membantu banyak orang untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

“Inilah Miracles yang telah dibuat oleh mitra-mitra usaha DEP, and more miracles will coming,” ujarnya.

Acara National Convention juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada mitra-mitra DEP yang telah mencapai peringkat Diamond dan Double Diamond. Dan sebagai wujud dari kepedulian sosial bagi masyarakat, PT Duta Elok Persada menyerahkan donasi CSR kepada Yayasan Sekolah Master Indonesia yang diterima oleh Ketua Yayasan yaitu Bapak Nurohim.

Sebagai acara pamungkas, Petrus Irianto Herwono, sebagai Presiden Direktur PT, Duta Elok Persada menyampaikan pidato inspirasi tentang bagaimana mewujudkan tujuan perusahaan melalui 7 program korporat, yaitu restrukturisasi jaringan, direct promo to member, hybrid system business plan, kurikulum diklat terstrukur, customer card, penyempurnaan kode etik member dan forum komunikasi DEP.

Dengan adanya langkah strategis tersebut, PT. Duta Elok Persada optimis bahwa para mitra usaha DEP akan semakin bersemangat dalam menumbuh-kembangkan jaringan bisnisnya.

“Dengan demikian “miracles" dapat terwujud bagi semua mitra usaha dimanapun berada,” ujar Petus Irianto Herwono.

Acara Nascon 2022 ditutup dengan persembahan hiburan band dari GIGI.

Sebagai tambahan informasi, PT Duta Elok Persada (Member Of Skin Health Group Singapore) adalah perusahaan penjualan langsung berjenjang Syariah (PLBS) yang didirikan pada tahun 2015 oleh 4 orang profesional handal.

Empat orang itu yaitu Petrus Irianto Herwono yang menjabat sebagai Presiden Direktur, Diana Rigg Roberta sebagai Direktur Edukasi & Pengembangan Bisnis, Elizabeth Suryadinata sebagai Direktur Operasional dan Mimi Uliana sebagai Chairman & Business Founder.

Perusahaan Ini didirikan dengan tujuan utama yaitu memberikan peluang bagi setiap Individu agar menjadi wirausaha mandiri yang berwawasan sosial melalui rancangan pemasaran yang adil, serta didukung dengan sistem edukasi yang handal dan profesional untuk memasarkan produk berkualitas unggul. (RO/OL-09)