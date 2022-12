The Loop BSD Ditargetkan sebagai Pusat Bisnis Baru Mozia

SINAR Mas Land sukses mengembangkan The Mozia BSD City sebagai salah satu kawasan premium yang dikembangkan secara ekslusif dan nyaman. Karenanya, pecinta olahraga sepeda dan pelari dari Jakarta pun secara proaktif saling bersosialisasi dalam komunitas Mozia Loop.

Perusahaan pun memfasilitasi warga dan pengunjung The Mozia dengan ruang berkumpul seperti Piazza The Mozia. Kali ini, Sinar Mas Land meluncurkan produk komersial terbaru yakni The Loop BSD untuk memberikan ragam pilihan baru bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dan bisnis.

CEO Commercial BSD Sinar Mas Land Anna Budiman mengatakan kehadiran ruko The Loop BSD menjawab permintaan pasar atas commercial business mixed area yang dapat memberikan peluang bagi para pebisnis lokal untuk berkembang di lokasi yang strategis. "Ruko The Loop BSD memiliki potensi pasar yang luas sehingga dapat dipastikan kehadiran area komersial terbaru ini akan menjadi instrumen investasi dan pusat bisnis baru yang menjanjikan."

The Loop BSD berlokasi di area sentral BSD City dan didesain dengan konsep modern elegan lengkap dengan fasad bangunan yang dapat memberikan kesan mewah untuk segala jenis bisnis dan usaha seperti kafe, office, store, bakery, salon, beauty clinic, butik, restoran, dan ritel/komersial lain. Produk komersial tersebut memiliki tiga lantai yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti lifestyle and community center plaza untuk komunitas pecinta olahraga di BSD City serta communal parking area yang dapat memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.

Selain itu, ada fitur alfresco dining area yang lapang dan sejuk di kawasan tersebut. Kompleks ruko The Loop BSD terdiri dari 86 unit yang dipasarkan mulai dari kisaran harga Rp2,1 miliar termasuk PPN.

The Loop BSD memiliki captive market yang besar karena dikelilingi oleh komunitas olahraga terbesar di BSD City yakni Mozia Loop serta area residensial premium seperti kawasan The Zora, The Mozia, The Eminent, Greenwich Park, Foresta, NavaPark, dan Enchante. Selain itu, ruko ini sangat dekat dengan pusat bisnis, sekolah, universitas hingga perkantoran di antaranya Astra Biz Center, Wisma BCA, Foresta Business Loft, ICE BSD, AEON Mall, IPEKA School, Jakarta Nanyang School, Universitas Katolik Atmajaya dan GrandLucky Superstore yang akan segera hadir.

Dari sisi kemudahan akses, BSD City juga memiliki gerbang akses Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A yang telah resmi beroperasi, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk), dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta, dan Tol Jagorawi. Mobilitas dari/ke lokasi The Loop pun didukung dengan beragam pilihan transportasi umum mulai dari feeder bus BSD City, Shuttle BSD City, dan kereta Commuter Line melalui stasiun Cisauk. (RO/OL-14)