Pameran Produk Kebutuhan Ibu dan Anak, IMBEX 2022 Resmi Dibuka

PADA hari ini atau Jumat (2/12), Indonesia Maternity Baby and Kids Expo (IMBEX) 2022 resmi dibuka untuk umum.

IMBEX 2022 diikuti lebih dari 240 perusahaan dan menampilkan 500 merek terkenal produk dan jasa ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak dan akan berlangsung selama tiga hari pada 2 - 4 Desember 2022, di Hall A, Hall B dan Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center.

IMBEX 2022 dibuka pukul 9.00 – 21.00 WIB dan harga tiket masuk Rp 30 ribu per orang dan dapat dibeli di Go Tix dan Loket.com.

Acara pameran kebutuhan ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan anak,di tahun 2022 diselenggarakan oleh PT Reed Exhibitions Indonesia (RX Indonesia) didukung penuh oleh Tbk Bank BNI).

IMBEX kembali hadirkan beragam produk dan jasa dari merek-merek terkenal kebutuhan Ibu dan Anak seperti Almona, Baabaasheepz, Babyzen Yoyo, Birds n Bees, Birth n beyond, Bohopanna, Daiichi, Dr Brown, Fisher Price, Friends of Sally, Haenim, Heinz, Hogasan, Little Palmerhaus, Leka, Mediclean, Mom Uung, Mooimom, Mothercare, Nature One Dairy, Omiebox, Somethinc, dan Summertide.

Masih banyak merek lain dalam IMBEX edisi ke-13 yang turut menyemarakkan.

Gabungkan konsep belanja, belajar dan bermain dalam satu atap, IMBEX merupakan acara yang tepat bagi keluarga muda Indonesia untuk menghabiskan liburan akhir pekannya.

Berbagai kegiatan akan meramaikan penyeleggaraan IMBEX tahun ini seperti aneka lomba (lomba karaoke, lomba ganti popok, lomba cosplay), cooking challenge, talkshow, workshop, lucky draw, dan masih banyak lagi.

Guna menjaga kenyamanan seluruh pengunjung pameran, IMBEX akan menyiapkan berbagai fasilitas bagi para Ibu yang membawa serta bayinya berkunjung ke IMBEX seperti ruang ganti popok, ruang menyusui, food court dan arena bermain yang dilengkapi dengan beragam permainan edukasi persembahan dari ELC dan L'abeille

Maria Achti, Project Director PT Reed Exhibitions Indonesia (RX Indonesia) mengatakan,“Kami sangat senang dan bersemangat menyambut kehadiran keluarga muda Indonesia berkunjung ke IMBEX, ada lebih dari 240 booth yang akan menawarkan beragam alternatif pilihan produk dan jasa kebutuhan ibu dan anak di IMBEX kali ini."

"Selain itu bersama dengan para peserta, kami telah menyiapkan beragam acara menarik dengan menghadirkan narasumber dari para tenaga ahli, public figure dan brand ambassador yang akan digelar di area panggung di masing-masing hall yaitu Fun Stage (Hall A) Active Stage (Hall B) dan Happy Stage (Cendrawasih Hall)," jelasnya.

"Tidak itu saja, bagi pengunjung yang ikut serta dan berpartisipasi di acara ini juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan bingkisan dan voucher menarik selama acara berlangsung,” kata Maria.

Buat pengunjung yang telah bertransaksi minimal Rp 250 ribu, IMBEX juga memiliki program belanja berhadiah, di program ini pengunjung bisa menukarkan struk belanjanya dengan kupon berhadiah yang akan diundi setiap hari di jam 20.00 WIB di area panggung Hall B.

Beragam hadiah yang telah dipersiapkan oleh penyelenggara mulai dari kebutuhan harian untuk bayi seperti popok, makanan dan minuman hingga stroller.

Dukungan Bank BNI

Menyambutkelahiran si buah hati tentunya akan banyak pernak pernik yang harus dipersiapkan, mulai dari kebutuhan harian pasca-melahirkan, menyusui hingga tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, agar memudahkan kita maka diperlukan perencanaan dan dana yang cukup, Bank BNI sebagai official bank partner IMBEX sangat memahami hal tersebut.

"Hadir dengan berbagai penawaran menarik, Bank BNI memberikan beragam kemudahan pembayaran untuk nasabahnya," kata VP Divisi Bisnis Kartu Bank BNI Erick Runtu.

Erick Runtu mengatakan,“BNI sebagai official bank partner selalu hadir dengan berbagai penawaran menarik dan kemudahan cara pembayaran pada setiap transaksi yang berlangsung selama pameran."

"Program Buy 1 Get 1 untuk pembelian tiket masuk, cashback hingga Rp 1,5 juta, extra cashback hingga Rp 300 ribu,-dengan BNI Rewards Point, cicilan 0% hingga 12 bulan, merupakan beberapa program menarik yang kami tawarkan kepada nasabah BNI yang berkunjung dan bertransaksi di IMBEX dengan Kartu BNI,” jelasnya. (RO/OL-09)