Sejumlah Strategi para Peraih Indonesia Best Brand 2022

KEKUATAN atau nilai suatu merek merupakan hal yang sangat menentukan bagi kesuksesan dalam memasarkan produk. Oleh karena itu mengetahui nilai atau ekuitas suatu merek di mata konsumen sangat penting. Sejumlah perusahaan meluncurkan strategi mengantisipasi dampak pandemi berupa perubahan perilaku masyarakat yang beralih ke transaksi digital.

Menyadari hal itu, Garudafood mengoptimalkan strategi distribusi melalui lokapasar digital seiring dengan tren penjualan yang mengalami peningkatan. Strategi komunikasi juga disesuaikan dengan lebih kreatif melalui berbagai channel digital.

Selain itu, untuk mendapatkan eksposur, konektivitas, dan kesadaran merek, Garudafood menggunakan kampanye pemasaran 360°, seperti iklan TV, penempatan produk serial TV, dan kampanye digital di platform seperti TikTok, Youtube, dan influencer Instagram, serta iklan digital. "Dengan Inisiatif pemasaran ini kami berharap dapat membangun engagement dan purchase intention dari konsumen," ujar Paulus Tedjosutikno, Direktur PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Di sisi lain, General Manager Marketing PT Gratia Husada Farma, produsen obat Hufagripp, Andreas C. Sugihartono, mengatakan strategi digital marketing yang ditempuh menggunakan influencer serta optimalisasi media sosial dengan cara optimalisasi konten. "Pada prinsipnya, kami ingin memudahkan generasi milenial dan generasi mendatang untuk mendapatkan informasi dan barang-barang yang tepat guna. Informasi yang lengkap juga dapat diperoleh dari offline seperti material promosi di apotik serta SPG (BTL). Kami juga menyediakan customer care secara online di website kami. Masing-masing mendapatkan porsi yang sama. Karena sama pentingnya," ungkap Andreas.

Senada dengan Andreas dan Paulus, Jenifer Fransisca selaku Marketing Director Formula menyebutkan kunci keberhasilan mereknya ialah selalu menjaga kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam mengembangkan produk. "Kami benar-benar menjaga standar kualitas yang terus kami kembangkan dan improve selama 37 tahun berdiri. Karena Formula merupakan produk asli dari Indonesia, kami selalu menyelipkan pemikiran-pemikiran tentang budaya konsumen Indonesia dalam sentuhan desain dari produk sikat gigi. Dengan inovasi digital marketing, perusahaan dapat menjangkau target pelanggan dengan lebih efisien dan efektif serta dapat merangkul konsumen secara lebih cepat, tepat, dan massif," ujarnya.

Ketiga perusahaan menjadi pemenang dari banyak perusahaan dalam ajang penghargaan Indonesia Best Brand (IBBA) 2022 di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (30/11). Perhelatan tahunan Indonesia Best Brand sudah dilakukan selama 20 tahun berturut-turut sebagai apresiasi terhadap merek-merek terbaik di Tanah Air yang menjadi tolak ukur kinerja di Indonesia. Pada 2022, ada 124 kategori yang telah mengikuti survei IBBA. "Indonesia Best Brand Award menjadi barometer untuk mengukur merek-merek yang bernilai dan terbaik di industrinya," ujar Kemal E Gani, Group Chef Editor Swa Media.

Majalah Swa dan Mars Indonesia Digital bekerja sama melakukan Brand Survey 2022 yang menghasilkan Indonesian Best Brand 2022 dan kepada pemenangnya diberikan penghargaan. Brand Survey ialah penelitian rutin setiap tahun yang mengukur nilai suatu merek dengan memaparkan elemen-elemen yang menentukan nilai tersebut. Hasil dari survei ini dapat mengetahui posisi, perubahan, dan persaingan setiap merek dengan merek lainnya pada setiap elemen yang diukur.

Metodologi survei ini kuantitatif dengan melakukan wawancara tatap muka (face to face) dari rumah ke rumah (house to house) dengan menggunakan aplikasi survey (STG). Kriteria responden ialah rumah tangga, menikah/pernah menikah 25-50 tahun, kelas sosial ekonomi (SES) ABCD. Periode survei dilakukan selama Juli-Agustus 2022. (RO/OL-14)