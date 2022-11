Voluntary Days Pertamina 2022, Kunjungi Desa Energi Berdikari di Kutawaru, Cilacap 

DESA Energi Berdikari di Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah menjadi salah satu objek kunjungan program Voluntary Days Pertamina 2022, Jumat (25/11/2022).

Program yang mengusung tema “Perwira Penggerak – Energizing your Life” ini menjadi rangkaian peringatan HUT ke-65 Pertamina (Persero).

Voluntary Days 2022 menjadi kontribusi perwira Pertamina membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan.

“Kegiatan ini berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat, sesuai pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan sejalan dengan komitmen perusahaan dalam implementasi Environmental, Social and Governance (ESG),” kata Fajriyah Usman, VP CSR & SMEPP Pertamina (Persero).

Desa Energi Berdikari Pertamina menawarkan solusi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk masyarakat dalam tantangan peningkatan kebutuhan energi.

“Mengusung semangat Nasionalisme kami berkolaborasi dengan berbagai pihak. Mengingat akses energi bersih menjadi dasar perkembangan ekonomi dan pemberdayaan komunitas berkelanjutan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3, 4, 6, 7, 8, 12, dan 13 serta target Net Zero Emission (NZE) 2060,” ungkap Fajriyah.

Lanjut dia, di Kampung Kepiting, Kutawaru, energi Solar Photovoltaic (PV) dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, seperti pengairan hidroponik dan bank sayur, energi perangkat elektronik freezer untuk penyimpanan ikan dan kepiting, serta energi lampu untuk operasional kelompok.

“Total energi terpasang sebesar 6 kWh per tahun dengan kapasitas solar PV terinstal sebesar 6,6 kWp, reduksi emisi karbon 8.580 kg CO2 equivalent per tahun dan nilai penghematan Rp 13 juta per tahun,” kata Fajriyah.

Penjabat Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar melalui Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan, M. Wijaya mengapresiasi kontribusi Pertamina dalam penyediaan energi bersih baik di Kutawaru maupun Kabupaten Cilacap pada umumnya.

“Harapannya program ini terus ditingkatkan dan menjangkau wilayah lebih luas. Kepada warga Kutawaru, diharapkan mengikuti seluruh kegiatan dan arahan program Desa Energi Berdikari karena sangat bermanfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Direktur SDM Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto menyebutkan Voluntary Days di Cilacap dilaksanakan selama 3 hari dengan melibatkan masyarakat melalu berbagai kegiatan.

Di antaranya bazaar UMKM binaan RU IV, edukasi pemanfaatan dan perawatan EBT, pembagian sembako, peninjauan revitalisasi lokasi desa wisata, penanaman mangrove, edukasi Kesehatan Ibu dan Anak serta Pemberian Makanan Tambahan.

“Selain itu workshop pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomis, workshop kisah sukses UMKM binaan Pertamina, pembuatan fasilitas MCK, dan fasilitas edukasi serta bermain anak,” katanya.

Selain di Kampoeng Kepiting, rangkaian Voluntary Days diselenggarakan di arboretum Konservasi Laguna Kawasan Segara Anakan Cilacap (Kolak Sekancil) di Dusun Lempong Pucung, serta Desa Mandiri Energi di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap.

Diharapkan dengan keterlibatan dari berbagai pihak akan memberikan sumbangsih tinggi bagi keberlanjutan generasi masa depan yang lebih baik serta solusi atas kebutuhan mayarakat.

“Tak hanya itu semoga kontribusi Pertamina bisa berdampak besar bagi ekonomi dan sosial, sebagaimana semangat kami, Energizing your future,” imbuh Erry.

Kegiatan itu juga dihadiri Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi, manajemen Pertamina Grup, Corporate Secretary Pertamina (Persero), Brahmantya S. Poerwadi; GM RU IV, Edy Januari Utama dan jajaran manajemen, serta pejabat Pemkab Cilacap terkait. (RO/OL-09)