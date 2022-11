MKI Pertegas Komitmen Transisi Energi dalam Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77

AJANG peringatan Hari Listrik Nasional yang digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, 29-30 November, mempertegas komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE)/ emisi nol lewat penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Ketua Umum MKI Evy Haryadi ajang pameran dan seminar yang mengusung konsep Post G20 Summit : Energy Transition Road Map To Achieve Net Zero Emission In 2060 itu, merupakan upaya menindaklanjuti salah satu kesepakatan dalam KTT G20 dan B20 Summit untuk menyiapkan peta jalan transisi energi.

"MKI sudah bekerja sama untuk siapkan roadmap ke depan. Seluruh stakeholder hadir pada seminar dan pameran disini juga menunjukkan komitmen dalam transisi energi," kata Evy di sela pembukaan Peringatan HLN ke-77.

Evy menambahkan, peringatan HLN ke-77 memberi penegasan kuat bahwa MKI mendukung pemerintah dan stakeholder ketenagalistrikan suntuk menindaklanjuti hasil-hasil G20 Summit dibidang Transisi Energi. Seperti diketahui, salah satu hasil G20 Summit adalah Mekanisme Transisi Energi, dimana Indonesia mendapatkan komitmen dari Just Energy Transition Programme (JETP) sebesar US$20 miliar.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menyebutkan, Indonesia sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak untuk mencapai NZE. Lewat dukungan itu, emisi karbon, terutama di sektor ketenagalistrikan akan dijaga di tingkat emisi 290 juta ton CO2.

"Tanpa adanya bantuan dari luar, kemungkinan sub sektor ketenagalistrikan masih akan menyumbang emisi sebesar 350 juta ton di 2030. Kita berharap bisa memangkas tingkat emisi hingga sebesar 67 juta ton di 2030,” ujar Dadan.

Sejumlah skenario dan langkah menurut Dadan telah disiapkan pemerintah, termasuk mendorong PT PLN Persero untuk melakukan early retirement pembangkit listrik berbasis fosil di masa mendatang.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menegaskan komitmen pihaknya dalam penggunaan EBT. Meski demikian, Nicke menyebutkan, ada sektor industri yang masih belum bisa menggunakan EBT, salah satunya industri mineral.

"Sejauh ini kami terus berupaya untuk bergerak ke arah carbon neutral lewat sejumlah langkah seperti carbon capture. Memang di beberapa bagian masih terasa sulit. Kita masih membutuhkan energi fosil. Tapi ke depan kita akan turunkan kadarnya, sambil melakukan carbon capture," katanya.

Noesita Indriani – Ketua Panitia HLN ke-77 Noestia Indriani mengatakan, pelaksanaan HLN ke-77 setelah G20 Summit diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya pada pemangku kepentingan dan masyarakat luas terkait hasil-hasil dan tindak lanjut G20 Summit dengan fokus pada sektor energi khususnya subsektor kelistrikan. (RO/OL-7)