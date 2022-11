Tiga Kali Berturut-turut Bogasari Raih Industri Hijau

EKONOMI Hijau merupakan sistem ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, rendah karbon, efisiensi sumber daya serta inklusif secara sosial. Karena itu, sistem ekonomi hijau menjadi salah satu isu utama dalam agenda Presidensi G-20 Indonesia, yaitu transisi energi berkelanjutan.

Divisi Bogasari sebagai anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di sektor industri tepung terigu sangatlah mendukung ekonomi hijau dan berkomitmen mengimplementasikannya di empat pabriknya.

“Kami bersyukur sudah bisa menjalankan di 3 pabrik, yakni Jakarta, Cibitung, dan Surabaya. Bahkan dua dari pabrik Bogasari sudah berhasil meraih penghargaan Industri Hijau Level 5, yang merupakan level tertinggi,” ucap Erwin Sudharma, Wakil Kepala Divisi Bogasari, Senin (28/11).

Sebelumnya, penghargaan Industri Hijau Kinerja Terbaik baru saja diterima Bogasari dari Kementerian Perindustrian.

Dua pabrik Bogasari yang meraih penghargaan Industri Hijau Level 5 ini berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Khusus untuk Bogasari pabrik Jakarta sudah 3 kali berturut-turut meraih penghargaan Industri Hijau yakni 2019, 2021 dan 2022. Bahkan untuk 2 tahun terakhir, Bogasari pabrik Jakarta berturut-turut meraih penghargan tertinggi Level 5.

Sementara pabrik Bogasari yang di Cibitung yang baru pertama kali ikut, juga langsung meraih Level 5. Penghargaan tertinggi ini berhasil diraih pabrik Bogasari Cibitung atas keberhasilannya membangun konsep energi baru terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dioperasikan pada 9 September 2022 lalu.



Berusia 51 tahun



Penghargaan Industri Hijau Kinerja Terbaik diterima Bogasari bersama sejumlah perusahaan lainnya pada Jumat 25 November lalu di Jakarta. Bogasari menjadi pabrik tepung terigu pertama yang sudah berhasil meraih penghargaan tertinggi yakni Level 5.

Penghargaan ini merupakan hadiah terindah buat Bogasari yang pada 29 November 2022 ini memasuki usia 51 tahun, sekaligus penanda bagi industri tepung terigu pertama di Indonesia itu.

Industri Hijau merupakan penghargaan kepada industri yang mencapai efesiensi bahan baku dan produksi yang tinggi dengan waste atau limbah yang minimal. Penilaian lainnya adalah program penghematan energi dan air secara terus-menerus, program pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan regulasi, sistem manajemen yang dijalankan, dan pengelolaan karyawan serta program CSR yang menyentuh lansung masyarakat dan berkelanjutan, tidak sporadis.

“Dengan diraihnya penghargaan ini menunjukkan bahwa dalam operasionalnya Bogasari selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk pemangku keperntingan dengan menerapkan prinsip prinsip efisiensi pada proses produksi, bahan baku, energi, sumber daya alam dan peduli terhadap lingkungan sekitar," tambah Erwin.



Tenaga surya

Terkai dengan industri hijau, ungkapnya, ke depan Bogasari berencana menerapkan pemakaian energi terbarukan dengan memanfaatkan Photo voltaic atau panel surya sampai dengan 3.9 mWp dan memperbanyak forklift batery. Dengan demikian, bisa dikatakan fork lift Bogasari akan beroperasi menggunakan tenaga surya.

"Dalam bidang konservasi air, Bogasari juga akan meningkatkan pemakaian air dari hasil pemanenan air hujan untuk digunakan pada kegiatan MCK dengan membuat fasilitas pengolahan sederhana,” jelas dia.

Secara garis besar penilaian terbagi atas 3 aspek yaitu aspek produksi, kinerja pengelolaan limbah dan emisi serta manajemen perusahaan. Bagian tersulit adalah bagaimana konsisten mencapai produksi yang efesien di tengah masa sulit akibat pandemi seperti saat ini.

"Bogasari telah menjalankan sistem FIFO (First in First Out) dalam penangan material in put utama kita yatu gandum. Dengan demikian seluruh bahan baku yang kita gunakan 100% menjadi produk dan tidak ada waste production," jelas Erwin Sudharma.

Pabrik Bogasari Jakarta juga merupakan objek vital nasional yang terus mendukung pelaksanaan konservasi energi, dengan salah satunya melalui implementasi Sistem Manajemen Energi yang merujuk pada Standar ISO 50001:2018.

Bogasari Jakarta juga tercatat sebagai pabrik tepung terigu pertama di Asia Tenggara yang tersertifikasi ISO 50001.



CSR



Dalam hal penghematan energi dan air, Bogasari mempunyai fasilitas water recycle yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan program Rain Harvesting, serta telah menjalankan sistem manajemen energi yang terstandarisasi ISO 50001. Pembangunan Rain Harvesting sudah selesai tahun 2018.

Saat ini, pabrik Bogasari Jakarta memiliki tangki berkapasitas 3 juta liter atau 3 ribu meter kubik untuk menyimpan air hujan yang berhasil ditampung melalui program Rain Harvesting.

Dalam hal CSR di bidang pendidikan, selama pandemi, Bogasari tetap membuka program magang untuk mahasiswa meski secara virtual. Ini sangat penting, karena magang merupakan persyaratan utama kelulusan bagi para mahasiswa. Mahasiswa tidak akan bisa menyusun skripsi untuk kelulusan sarjana sebelum menjalankan mata kuliah magang indsutri. (N-2)