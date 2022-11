Pertamina EP Sabet Empat Penghargaan dalam ISDA 2022

PT Pertamina EP (PEP) yang tergabung dalam Subholding Upstream Regional Jawa menyabet empat penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2022 pada Selasa (23/11). Penghargaan ISDA 2022 ini diberikan kepada perusahaan yang telah berkontribusi melakukan penghematan energi, konservasi lingkungan, kegiatan sosial di masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

PEP berhasil memperoleh penghargaan yakni The Top Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate on Social Pilar, The Most Committed Corporate on Economy Pilar, dan The Most Committed Corporate on Environment Pilar. ISDA 2022 merupakan ajang penganugerahan penghargaan atas kontribusi perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ajang kali ini diikuti oleh sebanyak 103 perusahaan di berbagai latar bidang usaha.

Head of Communication Relations & CID Zona 7 Pertamina EP Wazirul Luthfi menyampaikan, penghargaan yang diperoleh merupakan kerja sama dari semua pihak. Ini adalah bukti bahwa upaya pemberdayaan ditujukan untuk masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya.

“Seluruh penghargaan yang kami terima merupakan kebanggaan bagi kami dan juga tentunya masyarakat yang terlibat,” ungkap Wazirul dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (25/11).

Selain keempat penghargaan yang diraih, terdapat 3 kategori penghargaan yang diperoleh PEP khususnya di wilayah Jawa bagian barat terkait implementasi program CSR. Salah satunya Program Karawang Bebas Kekerasan Perempuan & Anak Semakin Maju dan Mandiri (Karawang Berseri) yang digalakkan Zona 7 PEP Tambun Field mendapatkan Platinum Category.

Baca juga: Kesehatan Mental adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Melalui Program Karawang Berserk, Zona 7 PEP Tambun Field berupaya untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak dengan menciptakan mekanisme layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten secara komprehensif. PEP juga meraih penghargaan pada program upaya kolaboratif mendukung ketahanan pangan di Jatibarang Field dan Program Jejak Setapak di Subang Field dengan predikat Gold Category.

Program Jejak Setapak yang merupakan akronim dari ‘Jerih Kerja Karawang Semangat Petani Sehat Ketahanan Pangan Meningkat’ ini mengusung konsep pertanian organik ramah lingkungan.

“Program ini ditujukan untuk menekan biaya produksi dan menjaga lingkungan tetap aman dari bahan kimia dengan melakukan budidaya menggunakan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komite CSR & Ketua Penilai ISDA 2022 Hardinsyah selaku menambahkan, beberapa korporasi sudah dapat melewati passing grade tertinggi berdasar kinerja program yang diajukan. Melalui penghargaan ‘The Top Corporate Leadership on SDGs’, perusahaan harus memiliki minimal 7 program dari tiga pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Kepemimpinan bisnis atas SDGs diangkat menjadi tema dalam awarding tahun ini,” ungkapnya. (R-3)